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Tüm birikimleriyle yaptıkları evlerinin yıkılışını hüzünle izlediler

DHA

Tüm birikimleriyle yaptıkları evlerinin yıkılışını hüzünle izlediler


Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Sağaltıcı ailesi, yıllarca emek verip yaptıkları ve depremde anneleri Melek Sağaltıcı'nın da çöken birinci katında hayatını kaybettiği evlerinin iş makinesiyle yıkılışını hüzünle izledi. Mesut Sağaltıcı, "Hepimizin tırnaklarımızla kazıya kazıya yaptığımız her şey enkazın altında kaldı. Hayallerimiz, çocuklarımızın geleceği birer birer gitti" dedi.
Türkiye'yi sarsan 46 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay´da yüzlerce bina yerle bir oldu. Kentte iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Bazı vatandaşlar, evlerinin bulunduğu ağır hasarlı binaların yıkılışını çaresiz gözlerle izledi. Samandağ ilçesinde yaşayan Sağaltıcı ailesi de o ailelerden biri. Deprem günü yurt dışında olan Mesut Sağaltıcı'nın (36) eşi Aslı Sağaltıcı (26), 1 katı çöken evlerinin 3'üncü katından 2 çocuğuyla birlikte camı kırdıktan sonra pencereden inerek çıkabildi. Depremden 3 gün sonra Hatay'a gelebilen Mesut Sağaltıcı ile kardeşi Seyhan Sağaltıcı (33), kendi imkanlarıyla çadır kurup, aile olarak yerleşti. Sağaltıcı çiftinin çocukları Rüzgar (5) ile Hasan (6) ise çadırın önünde oynayarak, depremin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.
'PENCEREYE GİTTİĞİMDE BAKTIM Kİ EV YERDE'
Seyhan Sağaltıcı, anneleri Melek Sağaltıcı'nın depremde hayatını kaybettiğini, cenazesini 3'üncü günde enkazdan çıkarabildiklerini söyledi. Annesi ve 15 yıl önce vefat eden babasının fotoğraflarıyla enkaz başında bekleyen Seyhan Sağaltıcı, 15 yıldır yurt dışında çalıştığını, deprem öncesinde izne geldiğini söyledi. Sağaltıcı, "Deprem anında evdeydim. Geçecek sandım, o yüzden evde durduk. Kapıya gittiğimde açamadım, sıkışmıştı. Pencereye gittiğimde baktım ki ev yerde. Pencereden atladım. Annem giriş kattaydı, ona seslendim ama ses alamadım. Ses alamayınca ben çöktüm. Yengem 3'üncü kattaydı. Pencere demirlerine çıkıp çocuklarıyla onu indirdim. Kendi yaptığımız çadırlarda kalıyoruz. Konteyner bekliyoruz. Çok üzgünüm, paramparçayım" dedi.
'EVDEN ÇIKAMAYACAĞIMIZI SANDIM'
Yaşadıklarının çok kötü olduğunu belirten Aslı Sağaltıcı ise "Kötü bir sallantıyla uyandım. Bir an evden çıkamayacağımızı sandım. Camı kırdık ve pencereden inerek çocuklarımla kurtulduk. Aşağıya indimde kaynanam enkaz altındaydı. Tutunacağımız bir büyüğümüz o vardı, o da gitti. Şu an çaresizce evin yıkılışını izliyoruz. Bütün anılarımız, birikimimiz, her şeyimiz yıkılan enkazda kaldı. Çocuklarımı kurtaramayabilirdim. Çok kötü bir duyguydu" diye konuştu.
'BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞACAĞIMI TAHMİN BİLE ETMEDİM'
Deprem haberini alınca yurt dışından ancak 3 günde ailesinin yanına ulaşabildiğini söyleyen Mesut Sağaltıcı, "Ulaştığım güne kadar gözüme uyku girmedi. Annem enkaz altındayken gözümü bile kırpamadım. Yaşadıklarımı anlatmaya dilim dönmüyor. Kendi imkanlarımızla, annemin cenazesini çıkarabildik. Depremi duyunca böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin bile etmedim. Bu depremden çok büyük bir felaket. Annemin cenazesini tek parça çıkarabilmek bile bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.
'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ, HER ŞEYİMİZ ENKAZ ALTINDA'
Yaşadıklarının unutulmayacak şeyler olduğunu anlatan Sağaltıcı, "Babam 30 yılını yurt dışında çalışarak geçirdi. Annemin, kardeşimin, hepimizin tırnaklarımızla kazıya kazıya yaptığı her şey enkaz altında kaldı. Hayallerimiz, çocuklarımızın geleceği her şeyimiz enkazın altında birer birer gidiyor. Söylenecek söz kalmadı. Vatanımız sağ olsun. Ülkenin dört bir yanında uzanan eller dert görmesin" dedi.
Aile üyeleri, 3 katlı evlerinin iş makinesiyle yıkılışını ise hüzünle izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-03-09 09:43:43

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