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Samandağ'da evini ve tarım alanını bırakamayanlar çadır istiyor

DHA

Samandağ'da evini ve tarım alanını bırakamayanlar çadır istiyor


Semih ERSÖZLER/HATAY,(DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde depremin ardından bazı noktalarda kurulan çadır kentlerin dışında evini ve tarım alanını bırakamayanların çadır ihtiyacı devam ediyor. Çadıra ulaşamayan bazı kişiler TIR dorsesinde, bazıları ise satın aldıkları çadırlarda yaşıyor. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Sadece evi yıkılan değil, evi az hasar gören vatandaşlarımız da dışarıda. 3 büyük deprem yaşadık, artçılar devam ediyor. Vatandaşlar haklı olarak eve girmek istemiyor. Dışarıda kaldığı için çadır talep ediyor" dedi.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Evlerine giremeyen vatandaşlar için birçok noktada çadır kentler kurulurken, bazı noktalarda da konteyner kentler kurulmaya başlandı.
Samandağ ilçesinde kurulan çadır kentlere ve kurulumu devam eden konteyner kentlere rağmen bazı noktalarda çadır ulaşmayan kişiler bulunuyor. Evlerini, hayvanlarını, tarım arazilerini bırakmak istemeyen ve çadır bulamayan bazı kişiler, kendi imkanlarıyla ya çadır kurdu ya da çadır satın aldı. Çadırlarını kuranlar ihtiyaçlarını gidermek için çevresine de mutfak, banyo ve tuvalet kurdu. Çadır bulamayan bir kişi ise yol kenarına park ettiği TIR dorsesinde yaşamına devam ediyor.
'DORSEDE KALIYORUM'
Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kalan Anıl Cemali, "Depremde 4 katlı binamızın ilk 2 katı yıkıldı. Depremin ardından firmanın 4 dorsesini buraya çektik. Her dorsede 25 kişi kaldı. Günlerce çadır aradık bulamadık. Dorsede kalanlar kendi imkanlarıyla çadır kurup oraya geçti. Ben hala dorsede kalıyorum. Çadır istedim 10 gün oldu, hala gelmedi" dedi.
'MUTFAK VE BANYO YAPTIK'
Depremden sonra kendi imkanlarıyla aldıkları çadırda ailecek yaşamını sürdüren Ali Sağaltıcı, "Depremden bugüne kadar çok kötü şeyler yaşadık. Depremden sonra 12 gün kadar çadır bekledik. Gelmeyince kendimiz satın aldık. Almaya mecbur kaldık. Çünkü burada 11-12 kişi kalıyoruz. Tüm ailemiz burada. Aynı alana mutfak ve banyo yaptık. Elektriğimizi kendi imkanlarımızla kablolarla çektik" diye konuştu.
'ÇADIR KONUSU GİDERİLMİŞ DEĞİL'
İlçede çok büyük yıkım yaşadıklarını söyleyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, "Bazı sorunlarımız maalesef hala çözülmüş değil. Çadır konusu önemli oranda giderilmiş değil. Sadece evi yıkılan değil, evi az hasar gören vatandaşlarımız da dışarıda. 3 büyük deprem yaşadık, artçılar devam ediyor. Vatandaş haklı olarak eve girmek istemiyor. Dışarıda kaldığı için çadır talep ediyor" dedi.
'DEVLETİMİZİN ÇÖZÜM BULMASINI İSTİYORUZ'
Çadır talebinin devam ettiğini söyleyen Eryılmaz, "Bir kısım çadır dağıtıldı, çadır kentler oluşturuldu. Ancak bunlar yetersiz kaldı. 130 bin nüfuslu bir ilçedeyiz. Yarı nüfusun ilçe dışına çıktığını düşünüyoruz ancak kalan yarısı hala burada. Bunların tamamı haklı olarak çadır talep ediyor. Bize belediyelerimiz ve yardım kuruluşlarından gelen çadırları dağıttık. Ancak bu talep devam ediyor. Devletimizin buna bir çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
'HAYVANLARI, BAHÇESİ, SERASI OLAN KİŞİLER AYRILMAK İSTEMİYOR'
Lokal olarak kurulan çadırlarda hijyen sorunu yaşandığını belirten Eryılmaz, "Belediyelerimiz ve derneklerimizin konteyner kent kurması için 2 alan tahsis ettik. AFAD'ın konteyner kent kurmak için 2 noktada çalışma başlattığını duyduk. Bizim en büyük sorunumuz vatandaşlarımızın evinin bahçesinden ayrılmak istememesi. Hayvanları, bahçesi, serası olan kişiler ayrılmak istemiyor ve oraya çadır istiyor. Bir kısmına çadır verildi, bir kısmı hala dışarıda" dedi.
'KALICI BARINMA SORUNUYLA İLGİLİ ADIMLAR ATILMALI'
Kalıcı barınmayla ilgili adımlar atılması gerektiğini söyleyen Eryılmaz, "Gıda konusunda ciddi sıkıntı yaşanmıyor. Gıdadan çok çadır ve hijyen konusunda talep var. Dün gezdiğimiz vatandaşlar 'Biz depremden kurtulduk salgından öleceğiz' diye dert yandı. Mahalle aralarında lokal olarak 10-15 çadır bir arada yaşamaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızın kalıcı barınma sorunuyla ilgili adımlar atılmalı. Bu şehrin yeniden yapılanması konusuyla alakalı bakanlığın ne yaptığını bilmiyoruz. Bizimle bu konuyla ilgili kimse temasa geçmedi. Lütfen bir an önce yol haritası belirleyelim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-03-09 10:50:02

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