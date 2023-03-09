Hatay'da sivrisineklere karşı ilaçlama



Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)-HATAY'da havaların ısınması ile birlikte sivrisinek ve karasineklere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 46 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği, yüzlerce binanın yıkıldığı kentlerden biri de Hatay oldu. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, çadır ve konteyner kent kurulumu da devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra bulaşıcı hastalıkları ile sivrisineklere karşı mücadele başlatıldı. Bu kapsamda görevli Gölcük Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, sivrisineklerin üreme alanlarında ilaçlama yapıyor.

Gölcük Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Serkan Aksöz, "Depremin 2'nci gününden bu yana dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor. Kemirgen mücadelesi ve toplu kullanılan alanlarda kireçleme işlemleri sürüyor. Havanın ısınması ile sivrisinek ve karasinek mücadelesine de başladık. Sivrisinek ve karasineklerin üreme alanları, gübrelikler ilaçlanıyor. Sulak alanlar, çöplerin etrafları, göletler, nehirlerin durağan noktalarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-09 14:29:01



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