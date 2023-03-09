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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Bozdağ, İskenderun´da AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret etti

DHA

Bakan Bozdağ, İskenderun´da AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret etti


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret edip çalışmalar hakkında brifing aldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsündeki AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Bozdağ'ı merkez önünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ile yetkililer karşıladı. Bakan Dönmez, deprem sonrası yapılacak işlerin kriz merkezinden koordine edildiğini belirterek, "Merkezimizde 2 koordinasyon valimiz, kaymakamlarımız var. Tüm birimlerle birlikte İskenderun ve çevresindeki 6 ilçeyi de buradan koordine ediyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, yetkililer brifing verdi. Programda daha sonra da Bakan Bozdağ ve Dönmez ile yetkililer, basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-03-09 14:53:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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