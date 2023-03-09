Süheyla Sultan gemisi, depremzedelerin konaklaması için İskenderun'da



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından evleri yıkılan ve konaklama sorunu yaşayan afetzedeleri ağırlamak için Yalova´dan yola çıkan Süheyla Sultan gemisi, İskenderun Balıkçı Barınağı´na demirledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yaşanan depremlerin ardından depremzede vatandaşların kullanımına sunulmak üzere İskenderun'a gelen Süheyla Sultan gemisi, İskenderun Balıkçı Barınağı´nda konuklarını ağırlamak üzere hazırlıklara başladı.

DERSLİKLER DE BULUNUYOR

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan gemisinde klima, televizyon ve buzdolabının yer aldığı her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor.

Eğitimin aksamaması için gemide derslikler de düşünüldü. 250 öğrenci için derslikler hazırlandı. Dersliklerde bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezinin yer aldığı Süheyla Sultan gemisinde, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanları da bulunuyor.

Geminin, Karadeniz Holding tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere dizayn edildiği belirtildi. Süheyla Sultan gemisine, hazırlıkların tamamlanmasının ardından depremzedelerin birkaç gün içerisinde yerleşeceği ifade edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-09 16:26:01



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