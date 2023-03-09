Depremzedelerin yerleştirildiği gemide Türk ve İtalyan bayraklı pasta sürprizi



Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisine yerleştirilen depremzedelere, 15 metre uzunluğunda pasta sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde çok sayıda bina enkaza dönüştü. İlçe merkezinde yaşayanlar ise ekipler tarafından kurulan çadırkentlere yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçerek, 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisiyle anlaşma sağladı. Gemi, İskenderun Limanı'na yanaştırıldı. Geminin yanaşmasından kısa süre sonra Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki iki deprem daha meydana geldi. Depremlerde limanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, afetzedeler 906 yatak kapasiteli gemiye yerleştirildi.

DEPREMZEDELERE PASTA SÜRPRİZİ

Bir ortağı İtalyan olan gemide aşçılar, dinlenme alanına 15 metrelik pasta hazırladı. Pasta, gemideki ekip tarafından yan yana konuldu. Türk ve İtalyan bayraklarını simgeleyen figürün yansıtıldığı pasta, depremzedeler için kesildi. Gemi yetkililerinden Necati Mürşitoğlu, "20 Şubat'ta geldi gemimiz. Napoli'den yola çıkıp buraya ulaştı. Depremin ilk olduğu gün bölge halkına ilk dokunuş olarak getirildi. Burada biz depremzedelerimiz için çeşitli organizasyonlar yaptık. Hem vatandaşlarımız hem de çocuklarımız mutlu olsun diye bu da onlardan biri. 15 metrelik en uzun pastalardan birini yaptık. Burada hem İtalyan bayrakları hem Türk bayrakları, dostluğumuzu temsilen patronumuz İtalyan bir aile olduğu için böyle bir organizasyon yapmamızda bize öncü oldular. İnsanlar keyif aldı. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Yaraları sarmamız için başka çaremiz yok. Umarım bu etkinlikler organizasyonlar devam eder" dedi.

'BU GEMİ BİZİM TEK YAŞAM EVİMİZ'

Depremzede çocuklardan 4'üncü sınıf öğrencisi Ceren Karaman, "Burada bize spor yaptırıyorlar. Sinema salonunda kitap okutuyorlar. Bir iki hafta önce de bileklik yaptırdılar, yapboz yaptırdılar. Burada günlerimiz eğlenceli geçiyor. Eğleniyoruz burada. Hiç sıkıcı bir gün görmedim. Her saniye bizi mutlu etmeye çalışıyorlar. Deprem anında evimizin karşısında 3 bina yıkıldı. Artık herkes İskenderun'dan taşınmaya başladı. Tüm komşularımızı kaybettik neredeyse. Bu gemi bizim tek yaşam evimiz. Bu gemiyi buraya getirmeleri çok güzel" diye konuştu.

Aleyna Uzunboy (10) ise çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Depremde panikle çok korktuk. Burada öğretmenlerimiz var, onları çok seviyoruz. Akşamları kitap okuyoruz, sonra ise tatlı dağıtılıyor, yiyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Ben büyüyünce öğretmen olmak, çocukları eğitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI

2023-03-09 18:23:13



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