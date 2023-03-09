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Bakan Koca, İskenderun'da

DHA

Bakan Koca, İskenderun'da


Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Koca, aşevinde vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Millet Parkı'nda çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Koca, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Bakan Koca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Üsküdar Belediyesi'nin kurduğu aşevini de ziyaret eden Bakan Koca, kepçeyle vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-03-09 18:55:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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