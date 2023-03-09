Bakan Koca, İskenderun'da

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Koca, aşevinde vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Millet Parkı'nda çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Koca, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Bakan Koca, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Üsküdar Belediyesi'nin kurduğu aşevini de ziyaret eden Bakan Koca, kepçeyle vatandaşlara kuru fasulye ve pilav ikram etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-03-09 18:55:44
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