Evlilik için hazırladığı evi depremde ağır hasar gördü, yıkımı kararlaştırıldı



Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Servet Sağaltıcı'nın (32) evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca yıkım kararı verildi. Tüm hayallerinin yıkıldığını belirten Sağaltıcı, "Önümüzdeki aylarda nişanlanacaktım. Evimi de tam evlilik için hazırlayıp, bitirmiştim" dedi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 46 binden fazla kişi, hayatını kaybetti; birçok ilde büyük yıkım oldu. Depremin en çok etkilediği şehirlerden biri de Hatay oldu. Kentte yüzlerce bina, yerle bir olurken, enkaz kaldırma ve hasarlı yapıların yıkımı ise sürüyor. Enkaz başlarında ise depremzedeler, evlerinin yıkılışını çaresizce izliyor. Samandağ ilçesinde evlilik hazırlığı yapan Servet Sağaltıcı'nın evi de depremlerde ağır hasar aldı. Nişan öncesi büyük üzüntü yaşayan Sağaltıcı'nın evi için yıkım kararı verildi.

Depreme uykuda yakalandığını anlatan Servet Sağaltıcı, "Annem ve babam deprem olduğunu söyledi. Kapıya yöneldik, açmaya çalıştım ama açılmadı. Kapı sıkışmıştı, zorla açabildik. Merdivenlerden inene kadar ikinci büyük sarsıntı oldu. Sarsıntı ile duvara çarptım; annem, babam, hepimiz üst üste yere düştük. Çok kötüydü" dedi.

'BÜTÜN BİNALARIN YIKILDIĞINI GÖRDÜM'

Tüm aile üyeleri aynı binada oturduklarını söyleyen Sağaltıcı, "Babam 20 yıl yurt dışında çalıştı. O sayede evimizi yaptı. Bizler de yıllardır çalışarak eksikleri tamamlıyoruz. Ailecek aynı binada oturuyorduk. Depremden sonra dışarı çıktım. Bütün binaların yıkıldığını gördüm. O an, çok korkunçtu. Ağabeyim 3'üncü katta oturuyordu; kapısı açılmadı. Çıkmaya çalışırken merdiven çöktü, duvarlar yıkıldı. Ağabeyim, eşi ve çocukları çıkmadan bina çökecek, diye çok korktuk" diye konuştu.

Depremle tüm hayallerinin de yıkıldığını belirten Servet Sağaltıcı, "Önümüzdeki aylarda nişanlanacaktım, hazırlık yapıyordum. Evimi de tam evlilik için hazırlayıp, bitirmiştim. Yurt dışında çalışıyorum. 2 aydır izin alıp, hazırlıklar için buraya geldim. Tam evi hazırladım; depremden dolayı evimiz de yıkılacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-10 10:17:42



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