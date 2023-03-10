Bakan Dönmez, 1500 kişilik Süheyla Sultan'ı inceledi: Afet için üretildi



Akif ÖZDEMİRYusuf KANTARLI/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda depremzedelere barınma hizmetinin sağlanması için Hatay'ın İskenderun ilçesinde kıyıya yanaşan 1500 yatak kapasiteli 'Süheyla Sultan' gemisinde 250 kişilik derslik, halı saha, 2 oyun parkı, kreş ve anaokulu bulunuyor. Gemide inceleme yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bunlar daha önce Türkiye'de veya dünyanın muhtelif yerlerinde benzer bir afet yaşandığında ne tür bir barınma ihtiyacı olur diye çözüm üretmişler. Bugün de o çözümlerden bir tanesini buraya getirmiş olduk" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda 1500 kişilik 'Süheyla Sultan' gemisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kıyıya yanaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de gemide inceleme yaptı. Bakan Dönmez, "İskenderun'da geçici barınmayla alakalı olarak hazırlıklarımız hem karada gördüğünüz gibi iskeleden denizden yardım almak gemileri kullanmak suretiyle hızla devam ediyor. İlk haftalarda iki tane cruise gemi getirmiştik. Oradaki gemimizde yaklaşık 2 bin vatandaşımız konaklıyor. İnşallah bir hafta sonra ikinci gemi de gelecek. Bu iki gemide toplamda 3 bin kişiyi misafir edeceğiz. Bu tarz gemiler belki de dünyada ilk defa tasarlanıyor. Sponsor hayırsever iş insanına da teşekkür etmek istiyorum. Bunlar daha önce Türkiye'de veya dünyanın muhtelif yerlerinde benzer bir afet yaşandığında ne tür bir barınma ihtiyacı olur diye çözüm üretmişler. Bugün de o çözümlerden bir tanesini buraya getirmiş olduk" dedi.

AŞEVİ PLANLANIYOR

Geminin Türkiye'deki tersanelerde dizayn edildiğini kaydeden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"Başlangıçta başka bir amaç için tasarlanmış ve konaklama şekline dönüştürülmüş. Yüzen otel haline gelmiş. Biraz önce de vatandaşlarımızın kalacağı kamaraları gezdik. Bu gemimizde özellikle küçük çocuklarımız için, okul çağındaki çocuklarımız için muhtelif sayıda ve kapasitede dersliklerimiz sınıflarımız var. Bunlar sıralara kondu. Televizyonları var, yine vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını giderebileceği çeşitli mekanlar var. Aynı zamanda küçük çocuklarımızın, gençlerimizin oyun oynayabileceği bir mini halı saha var geminin üstünde. Tabi ki normal yaşam standartları geminin içerisinde verme imkanımız yok. Ama en azından bazı sosyal temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Gemimizde vatandaşlarımıza sabah kahvaltılar verilecek. Öğlen ve akşam yemekleri için rıhtımda aşevi hazırlıyoruz. Bu aşevi marifetiyle de gemimizde kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek servisi yapılacak. Gemide kalmayıp da bölgede yaşayan insanlarımız da bunlardan istifade edecek. Bu şirketimiz ayrıca yaklaşık 700 kişinin konaklayacağı bir konteyner kenti de planlıyorlar aynı bölgede. Böylece İskenderun ve civarında başta Antakya merkezi olmak üzere geçici barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir kapasite oluşturmuş olduk. Bunun yanı sıra İskenderun'da yaklaşık 6 bin 800 konteyner kentimiz 20 noktada çalışmaları devam ediyor. Bir kısmının inşaatları tamamlandı. Vatandaşlarımızı yerleştirdik. Bir kısmının altyapıları tamamlanmak üzere süratle onları da insanlarımızın hizmetine sunacağız."

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Süheyla Sultan gemisi 1 yıllık protokolle bölgeye getirildi. Protokol 3'er aylık uzatmalarla ihtiyaç olması halinde kalmaya devam edecek. Gemide 250 derslik bulunuyor. 1500 yatak kapasitesi olan gemide çocuk oyun alanı, kreş, anaokulu, 2 oyun parkı, halı saha, teras alanları, piknik masaları yer alıyor. Yardım amaçlı üretilen gemi, ilk görevini deprem bölgesinde yapıyor. Depremzedelerin pazar günü gemiye alınması hedefleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Akif ÖZDEMİR Yusuf KANTARLI

2023-03-10 11:17:29



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