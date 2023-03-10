4 yaşındaki Muhammet, Bakan Koca'nın kucağında 'Zelzele Suresi'ni okudu



Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesindeki çadır kenti ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kucağına aldığı Muhammet Çakmak (4), 'Zelzele Suresi'ni okudu.

Bakan Koca, İskenderun Millet Bahçesi'ndeki çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedeler ile sohbet eden Koca, yemek saati yemek dağıttı. Daha sonra fotoğraf çektirmek için kucağına aldığı Muhammet Çakmak adlı çocuk, Koca'nın kucağında 'Zelzele Suresi' olarak da bilinen Zilzal Suresi'ni okudu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-10 12:10:12



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