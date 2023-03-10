Depremde kaybolan 'Gümüş', 32 gün sonra sağ bulundu



Bekir KARAKOCA/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası kayıp olarak aranan 'Gümüş' adlı kedi, sahibinin evinde, 32 gün sonra sağ bulundu. İskoçyalı aramakurtarma ekibinin, elbise dolabının arkasından çıkardığı kediyi sahibi Sinop'a götürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki TOKİ konutlarında oturan Hüseyin Yiğitbaş ile eşi Makbule Yiğitbaş, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde sokağa çıktı. 6 katlı binanın 6'ncı katında oturan Yiğitbaş, yaşadıkları paniğin ardından binaya çıkıp, 'Gümüş' adlı kedilerini aradı ancak bulamadı. Günlerce evde ve çevrede yaptığı aramada kedisini bulamayan Yiğitbaş, ailesiyle Sinop'taki yakınlarının yanına gitti. Kedisini bulmak için tekrar Hatay'a gelen Yiğitbaş, bölgede çalışan İskoçyalı aramakurtarma ekibinden yardım istedi. Binaya çıkan ekip, sıkışma sonucu açılmayan kapıyı spiralle kesip açtı. Evdeki aramada elbise dolabının arkasından ses geldiğini fark eden ekipler, dolabın arkasındaki boşluğa gizlenen 'Gümüş'ü çıkardı. Depremden 32 gün geçtikten sonra ulaşılan 'Gümüş', güçlükle kafese alınıp, Hüseyin Yiğitbaş'a teslim edildi.

EVDEKİ MAMAYI YEMİŞ

Veterinere götürülen ve sağlıklı olduğu belirlenen kedinin bugüne kadar evdeki mamayı yiyerek hayatta kalmış olabileceği değerlendirildi. Veteriner muayenesinden sonra yıllardır beslediği kediyi Sinop'a götüren Hüseyin Yiğitbaş, "İlk depremde panik halinde sokağa attık kendimizi. Bir süre sonra tekrar eve çıkıp 'Gümüş'ü aradım ama bulamadım. Kaçmış olabileceğini düşündüm. Çevrede yaptığım aramada da bulamadım. Ailemi Sinop'a yerleştirdikten sonra Hatay'a gelip, kediyi aradım. O sırada bölgede çalışma yapan İskoçyalı ekipten yardım istedim. Onlar bu konuda uzmanmış. Eve girip depremin üzerinden tam 32 gün sonra kediyi sağlıklı olarak buldular. Evdeki mamayı yiyerek hayatta kalmış ama çok korkmuş, insanlardan kaçıyor" dedi. Makbule Yiğitbaş da kedisinin 32 gün sonra sağ bulunmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hatay Bekir KARAKOCA

2023-03-10 14:00:10



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