Gazi Abdurrahman Paşa'nın türbesi de depremde ağır hasar gördü



Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)- OSMANLI komutanı, Adana ve Halep valisi olarak görev yapan Gazi Abdurrahman Paşa adına Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan türbe de depremde hasar gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde on binlerce ev yıkıldı ve hasar gördü. 46 binden fazla kişinin öldüğü depremlerden etkilenen şehirlerde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Deprem nedeniyle şehirlerdeki birçok tarihi yapı da zarar gördü. Zarar gören tescilli yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tekrar ayağa kaldırılacak.

Osmanlı Bahriyesi Kara Ordular Komutanlığı, Adana ve Halep Valisi olarak görev yapan Gazi Abdurrahman Paşa´nın 1790 yılında Belen'de vefat ettikten sonra mezarının bulunduğu alana yapılan türbe de depremde ağır hasar gördü. Merdivenlerle inilebilen ve etrafından sular akan türbeyi ayakta tutan 4 kolonundan biri yıkıldı. Yıkılan betonlar türbenin etrafındaki diğer mezar alanlarına da zarar verdi. Kubbesinin de bir bölümü zarar gören türbeye iniş için kullanılan merdivenin de hasar görmesi nedeniyle türbeye şu anda giriş yapılamıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-11 13:05:26



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