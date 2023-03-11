Akşener: İktidar eliyle bu ucube sistemin getirdiği sonuç, asrın felaketine dönüşmüştür(2)



DEPREMDE ENKAZ ALTINDA KALAN VE BACAĞI AMPUTE EDİLEN BÜLENT´İ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antakya´daki ziyaretlerin ardından İskenderun´a geldi. Akşener, ilk olarak İYİ Parti tarafından kurulan ve gönüllü doktorların çalıştığı sahra hastanesini ziyaret etti. Akşener daha sonra depremde enkaz altında kalıp bacağı ampute edilen 9 yaşındaki Bülent Çoban'la görüştü. Sedyede yatan çocuğa "Senin babaannen olayım ister misin?´ diye sordu. Çocuğun "Evet" demesi üzerine Akşener, "Bundan sonra sana yanlış yapan olursa arayacaksın Meral babaanneni, ben onlara bağıracağım" dedi. Ardından çocuğa sarılan Akşener, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İBB GEMİSİNİ GEZDİ

Hastaneden ayrılan Akşener ile İmamoğlu ardından İYİ Parti tarafından kurulan çadır kenti gezdi. Akşener ve İmamoğlu, girdikleri çadırda depremzedelerle uzun süre konuşup sıkıntıları dinledi. Akşener ve İmamoğlu daha sonra İskenderun Organize Sanayi Bölgesi´ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi´ne ait depremzedelerin konakladığı gemiyi ziyaret etti. Burada depremzedelerle görüşen ikili gemiyi gezerek bilgi aldı.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN YAKINLARININ FOTOĞRAFLARIYLA GELDİLER

İkilinin gemiden ayrıcalığı sırada Akşener ve İmamoğlu´nun yanına depremde hayatını kaybeden kardeşi, eşi ve çocuğunun olduğu fotoğrafı taşıyan Eylem Demir ve ailesi geldi. Demir ailesi, uzun süre Akşener´e yaşadıklarını anlatarak gözyaşı döktü. Akşener ise ailenin cep telefonu numarasını alarak yakından ilgileneceğini söyledi. (DHA)Semih ERSÖZLER/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Semih ERSÖZLER/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

2023-03-11 20:36:33



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