Konteyner yaşam alanında hem barınma hem de istihdam imkanı

Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)-HATAY'ın İskenderun ilçesinde kurulan konteyner yaşam alanında kalan depremzedelerden 24'ü, işleyişte yer alacak şekilde burada istihdam edildi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti; birçok ilde büyük yıkımlar yaşandı. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan çadır ve konteyner kent kurulumları sürüyor. İskenderun ilçesinde de depremzedeler için IC İbrahim Çeçen Vakfı'nca 30 bin 840 metrekarelik yaşam alanı kuruldu. Depremin ardından geçen zamanda 1500 kişinin barınabileceği, içerisinde kadın ve çocuklar için aktivite alanı, spor sahası, çamaşırhane, günlük 5 bin kişiye yemek çıkan yemekhane bulunan yaşam alanında, çocukların eğitim alabileceği bir de kreş kuruldu.

Konteyner yaşam alanına, AFAD'ın yönlendirmesiyle evini kaybeden veya evine giremeyecek olanlar yerleştirildi. Depremden etkilenen 24 kişi de alandaki çalışmaların yürütülmesi için işe alınıp, istihdam edildi.

'EVİMİZİ ARATMADI'

Burada ailesi ile birlikte kalan Şeref Yüce, "13 yıldır bu ilçede yaşıyorum. Allah'tan gelen bir felaket, İskenderun'umuza ve diğer illerimize çok kötü şeyler yaşattı. Bizi burada çok iyi ağırlıyorlar; emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Barınma yeri çok güzel, evimizi aratmadı. Devletimize, milletimize Allah sıhhat versin" dedi.

Depremde evi yıkılıp alana yerleşen Gülendam Yüce de "Enkazdan kendi çabalarımızla çıktık. Sonrasında vakfın desteğiyle yeni bir yaşama tutunmaya çalışıyoruz. Şu andaki yerimizde, bizlere sağladıkları imkanlardan dolayı çok memnunuz. Her şeyimiz karşılanıyor. Her ihtiyacımız ertelenmeden karşılanıyor" diye konuştu.

'İŞ İMKANI DA SUNDULAR'

Depremde evi yıkılan, yakınlarını kaybeden ve bir süre sonra yerleştiği alanda işe başlayan Feyza Doğrul, "Ben de depremzedeyim. Burada hem barınma desteği aldık hem de iş imkanı sundular. Olağanüstü bir durumdu. Depremde evimiz yerle bir oldu; 4 cenazemiz çıktı. Ağabeyimi, yeğenimi, amcamı ve eşini kaybettik. Cenazelerimizi defnettikten sonra kendimiz de yardım olarak bir şeyler yapalım dedik. Depremzede çocuklarımıza burada çeşitli aktiviteler yaptırmaya başladık. Acıların dinmesi için biz de çalışmaya başladık. İnsanlara çift taraflı yardım edip, acımızı bir nebze de olsa dindirmeye çalışıyoruz" dedi.

'1500 KİŞİLİK YAŞAM ALANI KURDUK'

Burhan Keleş, "Vakıf olarak ilk günden arama-kurtarma çalışmalarıyla başladığımız süreçte hala sahadayız. Çok hızlı bir yaşam alanı oluşturmak için İskenderun'a geldik. Burada 1500 kişilik yaşam alanı kurduk. Burası, düz bir konteyner kent değil. Bütün altyapısı, elektriği, çocuk ve kadın eğitim alanları, yemekhanesi, çamaşırhanesi, spor sahası, reviri her şey mevcut. AFAD üzerinden yerleştirmeler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımız burada normal yaşantılarından eksiklik hissetmeyecek şekilde hayatlarına devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat etsin, bir nebze olsun yaralarını sarmak için buradayız. Aynı zamanda vakfımızın otellerinde de vatandaşlarımızı misafir ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-12



