Gönüllü berberler, mobil kuaförde depremzedeleri tıraş ediyor

Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesine gönüllü olarak Adana´dan gelen berberler, konteyner kente kurulan mobil kuaför salonunda depremzedeleri ücretsiz tıraş ediyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen berber Engin Özerköse, "Herkesin desteği çok önemli. Özellikle çocuklar çok sevindi. Tıraşın ardından çocuklara şeker veriyoruz. Tebessümle ayrılıyorlar. Umarım yaralarımızı saracağız" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı kentte yaralar sarılmaya devam ediyor. Çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler, ülkenin dört bir yanından gelen yardımlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Adana´dan Türk Kızılayı aracılığıyla gönüllü olarak Hatay´a gelen berberler de Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte mobil kuaför salonu kurdu. Burada çocukları ve yetişkinleri tıraş eden berberler, yoğun mesaiyi sürdürüyor.

`HERKESİN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ´

Berber Engin Özerköse, Adana´da erkek kuaförleri olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Özerköse, "Burada herkese, her şeye ihtiyaç var. Herkesin desteği çok önemli. Özellikle çocuklar çok sevindi. Tıraşın ardından çocuklara şeker veriyoruz. Tebessümle ayrılıyorlar. Umarım yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

'DAHA MUTLU HİSSETTİM'

Mobil kuaförde tıraş olan depremzede Çetin Teke ise gönüllü berberlere teşekkür ederek, "Biraz toparlanmaya başladık. Tıraşımız, sıcak suyumuz, ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Kendimi daha mutlu hissettim. Deprem acısı çok kötü. Bizimki deprem değil asrın felaketiydi. Evlerimiz gitti. Şu an başımızı sokacak yerimiz var. İnşallah evlerimiz de yapılacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK

2023-03-12 12:39:49



