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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da


Semih ERSÖZLER-Can ÇELİK/KIRIKHAN (Hatay),(DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Düşünebiliyor musunuz? Yani, şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum, tüm heyetim, bakanlarım daha anında, ilk gün kendilerini buralara gönderdim. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız, bize düşen değerli kardeşlerim, sizlerden helallik istemektir" dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli depremlerin büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olduğu Hatay´da incelemelerde bulundu. Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli´ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve milletvekilleri eşlik etti. Bahçeli ve Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinledi.
BAHÇELİ HALKI SELAMLADI
Kendilerini karşılayanlara seslenen Devlet Bahçeli, halkı selamlayarak, "Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu çalışma ortamında temel olarak ifade etmeliyiz ki Allah´a çok şükür, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Allah´a çok şükür siyasi yönden kararlı, sorunları çözmede kabiliyetli arkadaşlarıyla hizmet yarışında birbiriyle yarışan bir yönetimimiz var. Onun yanında her şeyden daha derini, sizin gibi aziz milletimizin güzide evlatlarının bu felaketi aşma konusunda ortaya koymuş olduğunuz irade, takdire şayandır. Milletimizin başı sağ olsun. Biliniz ki çok kısa süre içerisinde Kırıkhan ayağa kalkacak, hayat normalleşecek insanlarımız yine mutlu olacak" dedi.
'BİNLERCE TIR MALZEMEYİ BÖLGEYE GÖNDERDİK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerin ve ardından gelen artçı sarsıntıların, 21 ile ulaşan geniş bir alanda hissedildiğini, 11 kentin 62 ilçesinde ise herkesi yasa boğan can kayıplarına neden olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem ulaşım ve haberleşme altyapısına da ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ve barınma ihtiyacını karşılamak için ülkemizin dört bir yanından binlerce TIR malzemeyi bölgeye gönderdik. Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle gece-gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devlet ve millet hep beraber tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz, başkanları, personelleri, araç gereçleriyle ilk günden itibaren buradaydı. Bunlarla beraber ülkemizin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi, iş makinesini, malzemeyi bölgeye yönlendirdik" diye konuştu.
'HATAY HAVALİMANI 1 HAFTADA ONARILDI'
Depremde hasar gören Hatay Havalimanı´nı bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
"Gel gör ki ana muhalefet, `Havalimanını biz onardık´ yalanını ortaya koydu. `Oranın hafriyatını biz taşıdık´ yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok ve ben Serinyol´a geldiğimde hemen Genel Başkan Vekilim Binali Yıldırım´a `Hemen arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına, burada havalimanının yapımında emeğin var, orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy´ dedim. Binali Yıldırım orada basın toplantısını yaptı. Orası da inşa edilmişti, ihya edilmişti ve Hatay Havalimanı böylece devreye alınmıştı. Yaptığımız uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkenin 99´undan gelen arama kurtarma ve yardım ekipleri de çok faydalı çalışmalar yürüttü. Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma sağlayan herkese, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına, şahsım adına, şükranlarımı sunuyorum. Biz de önce depremden hemen sonra 8 Şubat´ta, müteakiben 20 Şubat´ta 2 kez Hatay´a geldik. Hem depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunduk hem de çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Bugün 3´üncü kez Hatay´a gelmiş oluyorum ve Cumhur İttifakı olarak da buradayız. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri yaptık. İnşallah Hatay´ı asla yalnız bırakmayacağız. Deprem gününden itibaren koordinatör bakanlarımız olan Hulusi Akar, Fahrettin Koca hep buradaydı. Diğer bakanlarımız da kendi alanlarıyla ilgili konuları takip etmek üzere defalarca Hatay´a geldi. Başta Süleyman Soylu, Murat Kurum, bunun yanında Vahit Kirişci geldi, sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Milletvekillerimiz zaten hep sizlerle beraberdi. Bazıları kendi yakınlarından pek çok kişiyi kaybetmiş olmalarına rağmen, başta Hüseyin Yayman kardeşim, acılarını yüreklerine gömüp şehirleri için canla başla çalıştılar. Diğer yerlerden arkadaşlarımız da sizlere destek vermek faydalı olmak için Hatay´ı yol yaptı. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek sizlerle dertleşecek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz."
HATAY'A 183 BİN KONUT VE 15 BİN KÖY EVİ
Hataylılar´ın, yapılan altyapı ve üstyapı yatırımlarını ve emekleri çok iyi bildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:
"Bizim burada emeğimiz var, dertliyiz. Bundan sonra da emeğimiz olacak. Kardeşlerim depremin ilk günlerinde önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık. Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar büyük ve meşakkatli bir iş olduğunu en iyi siz görüyor ve siz biliyorsunuz. Bu arada yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay´da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan´da inşa edeceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785´tir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapılan, zemin ve etüt çalışması biten her safhada hemen inşaata başlıyoruz. Amacımız ilk etapta, 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, terör olaylarında nasıl şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ettiysek, bu defa da Allah´ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hak sahibi herkesin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda, 3 oda 1 salondan oluşan evlerde güvenli, huzurlu, müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."
YÜKSEK STANDARTLI KONTEYNERLER HATAY'A
Çadır, konteyner, içme suyu, hijyen ve yardım çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabi yeni konutların teslimine kadar geçici barınma merkezlerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İlk anda mecburen çadır kentlerle attığımız adımları inşallah şimdi konteyner kentlerle devam ettiriyoruz. Şu an kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk, 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden neredeyse her gün bin konteynerin kurulumunu tamamlayıp yaşamaya hazır hale getirecek kapasiteye ulaştık. Katar´dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde de önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay´da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Hatay´da Türk Silahlı Kuvvetlerimiz´in 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımz´ın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı olarak kullanıyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu mesele de kati olarak çözülecektir. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmaya başlanmıştır. Merkezde ve ilçelerde kurulmaya başlanan 2 bin 640 geçici işyeri ile esnaflarımızın faaliyetlerini yürütebilmelerini temin ediyoruz. Depremde her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan 10´ar bin TL ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100´er bin TL ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15´er bin lira taşınma, 3-5 bin lira arasında kira destekleri de başlamıştır" ifadelerini kullandı.
CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Çiftçilere destekleme ödemelerinin peşin yapılmasına, hayvan ve yem hibesi verilmesine rağmen ana muhalefet partisinin yalanlarıyla karşılaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat, çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor, yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan, başka sermayesi yok. Tabi böylesine büyük bir afette, biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksakların yaşanmaması mümkün değildir ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz, böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan, böyle bir iftira içerisine girilir mi? Düşünebiliyor musunuz, yani, şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? 3 kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum, tüm heyetim, bakanlarım daha anında, ilk gün kendilerini buralara gönderdim. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız, bize düşen değerli kardeşlerim, sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları, hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden, doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak burada yapacağız. Neyi başaracaksak burada başaracağız. İnşallah bu mücadeleyi beraber yürütecek, beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Yeni bir Kırıkhan kurmaya var mıyız? 85 milyon olarak sırt sıra vererek asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantı yapmak üzere Samandağ ilçesine hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Semih ERSÖZLER-Can ÇELİK
2023-03-12 17:42:08

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