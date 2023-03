Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (2)

SAMANDAĞ´DA MUHTARLARLA TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Samandağ ilçesinde çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli daha sonra muhtarlar ve kanaat önderleriyle toplantı yaptı, taleplerini aldı.

`BU ACI BÜYÜKTÜR´

Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamada bulunan Devlet Bahçeli, "Ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış, bu ülkenin insanlarından 50 bini aşkını rahmetli olmuş, çok sayıda yaralımız bulunmakta. Birçok yerleşim birimimiz, iş yerlerimiz harap olmuş, dağılmış ve ülkemiz büyük bir sıkıntı içerisinde bulunmaktadır. Böyle bir dönem içerisinde devletimiz güçlüdür, ülkemizin yönetimi, Cumhurbaşkanımız ve değerli kadro arkadaşlarıyla çok büyük bir gayret içerisinde, her türlü yarayı, her türlü felaketi, her türlü olmazı ortadan kaldırmak için gece gündüz gayret göstermektedirler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün unsurlarıyla, kamu kesiminde çalışanlarımızla, devletin her kademesinde yönetimde bulunan insanlarımızla ve değerli Mehmetçiklerimizle, komutanlarımızla, ülkenin bu felaketten aşınmasında üstün bir gayret gösterilmektedir. Bu acı büyüktür. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bunu hafife alamayız. Sorunların çözümünde gecikme içerisinde olamayız ama bu acının çok da güzel işaretleri bulunmaktadır. Bu, birlik ve beraberliğimizin korunması, kardeşliğimizin pekişmesi, dayanışma ruhunun artması ve milletçe bu ülkenin insanları olarak bu yaranın kapanmasında, yönetimin yanında bulunma arzusu inşallah çok kısa süre içerisinde ülkeyi mutlu, devletimizi güçlü ve birlik ve beraberliğimizi de pekişmiş olarak ortaya koyacaktır" dedi.

`VAKTİNDE YETİŞEMEDİĞİMİZ YERLER OLDU´

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasına başlamadan önce, depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okudu. Asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremin aynı zamanda zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu şartlar sıkıntılarımızı daha da artırdı. Pisti hasar gören Hatay Havalimanı´nın uçuşa kapanması, yolların hasar görmesi, ilk günlerde haberleşmenin güçlükle yapılabilmesi ilave sorunlar olarak karşımıza çıktı. Buna rağmen devlet ve millet olarak afetin ilk anından itibaren Hatay´a ve tüm deprem bölgesine ulaşmak için canla, başla gayret ettik. Şehirdeki kamu görevlilerimizden çalışabilecek durumda olanlar zaten hemen işlerinin başına koştular. Diğer yerlerden buraya ulaşmak için yola çıkan ekiplerimiz de epeyce mücadelenin ardından birer ikişer Hatay´a geldiler. Yıkılan bina sayısının fazla, arama kurtarma personeli sayısının sınırlı olması sebebiyle ekiplerimiz adeta vakitle yarışarak müdahalelerini yürüttü. AFAD´dan madencilerimize, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar kendi personelimiz ve uluslararası ekiplerle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir arama kurtarma sayısı olan 35 bin kişiye ulaştık. Bu ekiplerin yarısı Hatay´da görev yaptı. Diğer destek personelleriyle 271 bin görevli deprem bölgesinde çalıştı. Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşu mensuplarıyla yaklaşık yarım milyon insanımız depremzedelerimizin yardımına koştu. Depremde yıkılan her yerleşim yerini üçer beşer belediyemize adeta zimmetleyerek onların altyapılarını ve güçlerini burada değerlendirdik. Ülkemizin dört bir yanından ihtiyaç duyulan tüm aracı, gereci, cihazı da bölgeye getirdik ancak tüm çabalara rağmen ilk günlerde vaktinde yetişemediğimiz yerler oldu. Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin. Askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sağlıkçılarımızı, eğitimcilerimizi ilgili tüm kurumlarımızın personelini, uçağından helikopterine ve gemisine kadar tüm araçlarımızı depremzedelerimiz için harekete geçirdik" diye konuştu.

650 BİN KONUT İHTİYACI

Deprem bölgesindekiler için 85 milyon kişinin tek yürek olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Tüm bunları en iyi deprem bölgesindeki 11 şehirde yaşayan 14 milyon insanımız gayet iyi biliyor. Vefat sayısının 48 bini bulduğu, yaralıların 115 bini aştığı, 50 bin binanın yıkıldığı böyle bir felaket karşısında Türkiye´den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur. Bunu ülkemize gelen yabancıların bizzat kendileri söylüyor. Üstelik yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları, ardı arkası kesilmeyen, bir kısmı da müstakil deprem büyüklüğünde olan sarsıntılar eşliğinde yapıldı. Fedakarca ve kahramanca yapılan bu çalışmalarda yer alan tüm kamu personelini, gönüllüleri, sivil toplum mensuplarını, uluslararası ekipleri, şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Çalışmaların düzene girmesiyle birlikte önce arama kurtarma faaliyetleri ardından enkaz kaldırma çalışmaları hızlandı. Bu arada kalıcı barınma merkezlerinin, acil gıda ve giyim ihtiyaçlarının temini için gereken mekanizmalar kuruldu ve işler hale getirildi. Milletimizin, ülkenin dört bir yanından adeta yağdırdığı yardım malzemeleri belirli bir düzen içerisinde depremzedelere ulaştırılmaya başlandı. Çadırlardan yurtlara, okullardan otellere, diğer bölgelere gideceklere sağlanan kolaylıklardan, konteyner kentlere kadar eldeki her imkan değerlendirildi. Artçı sarsıntıların sürmesi, ister istemez evleri sağlam veya az hasarlı vatandaşlarımızı da huzursuz ettiği için bölge dışına epeyce bir gidiş yaşandı. Köyü olanlar köyüne, diğer yerlerde akrabası, eşi, dostu olan, onların yanına, talep edenler devletin sağladığı barınma merkezlerine giderek deprem fırtınasının dinmesini bekledi. Tabi biz bu arada kalıcı konutların inşası için hemen kolları sıvadık. Yer tespiti yapılan, zemin ve etüt çalışması biten yerlerde süratle temelleri atıp işe başladık. Orta hasarlıların da dahil edilmesiyle yaklaşık 650 bin konut ihtiyacımızın olduğunu gördük. Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içerisinde bitirecek bir planlamayla yolumuza devam ediyoruz. Samandağ´da inşa edeceğimiz konut sayısı 17 bin 331´dir. İnsanlarımızın tamamını sağlam, güvenli, huzurlu konutlara kavuşturana kadar inşa ve ihya faaliyetlerini sürdüreceğiz. Geçmişte bu konuda yaşadığımız zorlukların bir daha tekerrür etmemesi için gereken adımları da ilk fırsatta atacağız. Tüm bu çalışmalarda depremde en çok yıkıma ve can kaybına uğrayan Hatay ve ilçeleri önceliklerimizin en başında yer alacaktır."

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, afetlerin aynı zamanda milletlerin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını, kabiliyetini ve dirayetini test ettiği sınamalar olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Hamdolsun Türkiye, 6 Şubat depremlerinin sınamasından alnının akıyla çıkmıştır. Her dönemde görülebilecek birkaç küçük hadise, kötü ses, provokasyon girişimi dışında kalplerimizi de ellerimizi de birleştirerek yaşadığımız felaketin yaralarını sardık, yönümüzü tekrar ortak geleceğimize döndürdük. Güçlü bir devletin, kıvançta ve tasada ortaklaşabilen bir milletin önemi böyle dönemlerde daha iyi anlaşılıyor. Bunun için ilk asrını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bize sunduğu güven, huzur ve refah çatısına daha sıkı sahip çıkmalıyız. Yaşadığımız onca felakete ve saldırıya rağmen geleceğe umutla bakmamız için sayısız sebebimiz var. Buna karşılık bizi farklılıklarımız üzerinden birbirimize düşürmek isteyenler de her zamankinden daha büyük bir hırsla üzerimize geliyor. Milletçe, bin yıllık kardeşliğimizden aldığımız güçle bu tuzakların hepsini bozacak dirayete hamdolsun sahibiz. Coğrafyamızda asırlardır oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir. Cumhuriyetimizin yeni asrını, hayallerimizin peşinde giderek, kendi vizyonumuzu inşa ederek, kendi programlarımızı uygulayarak Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras işte bu olacaktır. Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda attığımız adımlardan en küçük bir tavsamaya izin vermeden inşallah bu mücadeleyi sizlerle birlikte zafere ulaştıracağız. Türkiye´nin büyümesi, güçlenmesi, kalkınması, zenginleşmesi, kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkesin de yararınadır. Bize dualarıyla destek veren kardeşlerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz."

KARAÇAY BARAJI İÇİN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sırasında bir katılımcıdan gelen Karaçay Barajı´nın tamamlanması talebiyle ilgili de konuşarak, en kısa zamanda gerekli talimatı Devlet Su İşleri´nden (DSİ) sorumlu Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci´ye vereceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Defne ilçesindeki sahra hastanesine hareket etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Semih ERSÖZLER-Can ÇELİK

2023-03-12 19:44:57



