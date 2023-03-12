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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (3)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (3)


KONTEYNER SAHRA HASTANESİNDE İNCELEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez Defne ilçesinde kurulan konteyner sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Sahra hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra açıklamalarda bulundu.
'HATAY EN ÇOK YIKIMI YAŞADIĞIMIZ YER'
Dünyada bu kadar geniş bir alanda bu kadar yıkıma yol açan deprem sayısının pek az olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, coğrafyasının eşsiz güzellikleri ve cömert imkanları yanında bu tür mihnetlerini de yüklenmek zorunda olan bir ülkedir. Ülkemizi afetlere hazırlamak içim yürüttüğümüz çalışmalar geçmişteki ihmallerin ve eksiklerin yol açtığı sıkıntılar sebebiyle maalesef arzu ettiğimiz hızda ilerleyemiyor. İnşallah millet ve devlet olarak 6 Şubat depremlerinden çıkardığımız dersler ışığında bu hazırlıkları daha süratli ve etkin şekilde yürüteceğiz. Hatay bu deprem afetinden en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yerdir. Tarih boyunca insanlığın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan Defnemiz de bu afette büyük yara aldı. Kahramanmaraş merkezli afetlerden yaklaşık 2 hafta sonra 20 Şubat´ta Defne merkezli yaşanan 6.5 büyüklüğündeki deprem, ilçemizdeki yıkımı daha da artırdı. Depremin ilk günlerindeki kötü hava şartları, hasar gören altyapı, kapanan yollar ve diğer sebeplerle çalışmalar çok büyük zorlukla yürütülebildi. Önümüze çıkan engelleri azim ve kararlılıkla aşarak, birkaç gün içerisinde Hatay´da arama kurtarmadan, yardım çalışmalarına kadar tüm faaliyetleri düzene koyduk. Biz de depremin 3´üncü günü Hatay´a ilk ziyareti yaparak durumu yerinde gördük ve gereken talimatları verdik. Bugün 3´üncü defa Hatay´ı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları adım adım takip ediyoruz ve Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli ile birlikte tekrar buradayız. İnşallah bundan sonra da hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay´ın yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.
DEFNE´YE 26 BİN 261 KONUT
Artık enkazları kaldırma ve yeni binaları inşa etme safhasına gelindiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yıkılan her binayı yeniden yaparak tek bir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde bu süreci tamamlayacağız. Allah´ın izniyle 1 yıl içerisinde Hatay´ı ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Kalıcı konutları yapmaya başlarken gezici ve geçici barınma sorunlarını da ihmal etmiyoruz. İlk etapta çadırlarla bu sıkıntıyı çözme yoluna gittik. Şimdi konteyner kentler kuruyoruz. Ziyaret ettiğimiz sahra hastanemiz de konteyner sistemiyle yapılmıştır. İnşallah kısa bir süre içerisinde sadece Hatay´da 30 bin konteyneri hizmete alacağız. Kardeş ülke Katar´ın hibe ettiği 10 bin konteynerin de büyük bölümünü Hatay´a kuracağız. Bunlardan bir kısmı Antakya´da faaliyete geçti. Amacımız insanlarımıza kalıcı konutları yapılana kadar nispeten daha insani şartlarda barınma imkanı sunmaktır. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası için kolları hemen sıvadık. 1 yıl içerisinde konut ve köy evi olarak 319 bin haneyi inşa ederek insanlarımızın içine taşınmasını sağlayacağız. Sadece Defne´de yapacağımız konut sayısı 26 bin 261´dir. Mevcut tespitlere göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa etmemiz gerekiyor. Allah´ın izniyle bunların hepsini de inşa ve ihya faaliyetlerini yaparak bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz. Kaybettiğimiz insanlarımızı geri getiremeyiz ama yıkılan her şeyi daha iyisiyle daha güvenlisiyle daha gelişmişiyle yerine koymamız mümkündür. İktidarımız bunu yapmaya muktedirdir. Bugüne kadar birçok depremde biz bunları ispatladık. Bunu Van´da aynen ispatladık, Elazığ, Malatya, Bingöl, buralarda ispatladık. Hatta İzmir´de olan depremde ispatladık. Birçok sel afetinde Antalya, Manavgat, Muğla oralardaki sel afetlerinde yine bunları ispatlamış bir iktidarız. Bunlardan yılmıyoruz ve bunu da yine aynı şekilde inşallah 1 yıl içerisinde başaracağız. 1 yıl içinde kalıcı konutlarınıza geçmenin sevincini de burada yine beraber yaşayacağız."
FİTNE VE FESAT UYARISI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asılmamasını isteyerek şunları söyledi:
"Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin. Unutmayınız her şey gelir geçer, geride sadece sizlerin ve evlatlarınızın geleceğinin teminatı olan hayatınız, eviniz, işiniz, huzurunuz kalır. İskenderun´da biliyorsunuz, oralarda da kruvazör gemisi getirmek suretiyle vatandaşlarımızı oralarda insani bir şekilde şu anda iskan sahibi yaptık. Onun yanında enerji üretimi yapan 2 ayrı gemiyi yine o bölgeye çektik ve orada sadece kamara sistemi değil aynı zamanda eğitim-öğretimi de yapmak suretiyle onu da hizmete aldık. Bütün mesele bir an önce vatandaşlarımızı şu endişelerinden kurtaralım ve buralarda onları en güzel şekilde yemesi, içmesi, yatması, kalkması her şeyiyle burada onlara da o imkanı da sağlamış olduk ve şu anda bu süreci de devam ettiriyoruz. İşte bunun için çalışıyor, mücadele ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı Semih ERSÖZLERCan ÇELİK
2023-03-12 20:40:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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