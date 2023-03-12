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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (4)

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (4)


KATAR TÜRKİYE KARDEŞLİK KONTEYNER KENTİ´NDE İNCELEME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez Antakya ilçesinde inşa edilen Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti´nde incelemelerde bulundu. Konteynerde kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra açıklamalarda bulundu.
'MİLLETİN HAFIZA KAYITLARINA GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'
Antakya´da yıkılan ve ağır hasar alan binaların görüntüsü nedeniyle, gençlik yıllarından beri onlarca kez geldiği kenti tanımakta zorlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü günlerde meydana gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Buna rağmen, devlet ve millet el ele vererek bakanlıklarımızla, belediyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle, depremzedelerimizin imdadına koştuk. Evet o sabahtan itibaren askerimiz buradaydı, jandarmamız buradaydı, polisimiz, gönüllülerimiz buradaydı, hep birlikte el ele verdiler, dayanışmayla sivil arama kurtarma ekipleriyle mücadeleyi sonuna kadar sürdürdüler. Şartların en güç olduğu yer olan Hatay´a ulaşmak için gerçekten büyük mücadele verildi. Tabi bu tür afetlerde trafik, bütün bunların hakikaten yollar açılarak yoluna konulması öyle zannedildiği gibi kolay değildi. Biz bunları Van´da, Bingöl´de yaşadık, ülkemizin diğer yerlerindeki afetlerde yaşadık ama bunları yaşamayanlar sadece fitne, fesat, buna benzer şeyleri uydurarak tüm vatandaşların, milletin hafıza kayıtlarına girmeye çalışıyorlar. Hamdolsun kısa sürede zorlukları aşarak arama kurtarmadan gıda ve giyim yardımına, acil barınma ihtiyacının giderilmesinden kalıcı konutlara kadar tüm çalışmaları yoluna koyduk" dedi.
2 AY İÇERİSİNDE 100 BİN KONTEYNER
Geçici barınma alanlarının inşasına yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:
"Evleri yıkılan, hasar gören veya sarsıntılar sebebiyle evlerine giremeyen insanlarımızı dışarıda bırakamazdık. İlk etapta çadırla işe başladık. Tabi geçmişten bugüne şöyle masaya yatırdığımızda çadırda bile kalite neydi, bugün çadırda geldiğimiz kalite ne? Bunu bile yeterli görmüyoruz. İnşallah çadırlarda da bundan sonra çok daha farklı adımlar atacağız. Örneğin şu an burada değerlendirdiğimiz NATO´nun göndermiş olduğu çadırlar var. Aynı şekilde İsviçre´nin gönderdiği çadırlar var ve bütün bu çadırların kaliteleri çok çok farklı. Şimdi aynısını, çok daha kalitelisini inşallah yapacağız. Konteynerlerde de şu anda bakın ülkemizde üretilen konteynerler var, aynı şekilde Katar´ın Dünya Kupası´nda kullandığı ve o zaman yaptırdığı konteynerler var. Şu anda bu konteynerleri biz ülkemizde kullanıyoruz. Sağ olsunlar gördük, memnun kaldık. 10 bin konteyner sözü verdiler ve bunlar peyderpey geliyor. Bini geldi, 4 bin yolda ve 1 ay içerisinde de 10 bine tamamlanacak. Bunlarla da tabi vatandaşlarımız geçici konutlarda, geçici iskanda çok daha konforlu bir süreci yaşama fırsatını bulacaklar. Konteyner kentler elektriğiyle, suyuyla, kanalizasyonuyla, yoluyla, hizmet birimleriyle adeta birer şehir altyapısı üzerine inşa ediliyor. Bin konteynerlik bir yer demek, 5 bin nüfuslu bir ilçe kurmak demektir. 2 ay içerisinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirdiğimizde 500 bin nüfuslu bir şehrin altyapısını da inşa etmiş olacağız. Böylesine büyük bir işin böylesine kısa bir sürede tamamlanabilmesi, dünyada benzeri olmayan bir başarıdır."
'1 YIL SABRETMENİZİ İSTİYORUM'
Depremin ilk anından beri Türkiye´nin yanında olan dünya ülkelerinin dostluğundan memnuniyet duyduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Katar her zaman olduğu gibi depremde de alicenaplığını göstererek hem ciddi bir maddi yardımda bulundu hem de 10 bin konteyner gönderme sözü verdi. Geçtiğimiz aylarda Katar´da düzenlenen Dünya Kupası için hazırlanan yüksek standartlı konteynerler, gemilerle ülkemize geliyor. Bugün burada ilk 3 geminin ülkemize getirdiği 715 konteynerle kurduğumuz ilk geçici barınma merkezindeyiz. Sevkiyatlar ulaştıkça böyle onlarca konteyner şehir kurarak Hataylı kardeşlerimizin hizmetine vereceğiz. Bu arada kalıcı konutların inşasına da başladık inşallah 1 yıl içerisinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını tamamlayarak acil ihtiyacı gideceğiz. Geçmişte yaşanan depremlerde, yangınlarda, sellerde nasıl verdiğimiz sözleri tutup insanları kısa sürede evlerine kavuşturduysak inşallah bunda da aynısını yapacağız. Sizlerden 1 yıl sabretmenizi istiyorum. Bize 1 sene müsaade etmenizi istiyorum. Evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine meydan vermeden herkesi sağlam, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturacağız. Az önce sahra hastanemizi ziyaret ettik ve sahra hastanemizin de konforu, her şeyi bizleri ayrıca mutlu etti. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyasını yaparken sadece barınma değil, ticaretten eğitime ve sağlığa kadar her konuda hizmetlerin kesintisiz sürmesini temin edecek altyapıyı da kuruyoruz. Bu inşa ve ihya faaliyetlerini coğrafyamızın tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak yürütecek bir planlama içindeyiz. İnşallah 1 yıl sonra Antakya´da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin de hayata geçtiğini beraberce göreceğiz." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Semih ERSÖZLER-Can ÇELİK
2023-03-12 21:45:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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