Hatay´da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Can ÇELİK/HATAY, (DHA)HATAY'da Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´nın (AFAD) verilerine göre saat 18.06'da merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Can ÇELİK

2023-03-13 18:29:49



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