Depremde ailesini kaybeden Seyfettin, depremzedelere umut oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ailesini kaybeden Seyfettin, depremzedelere umut oldu

DHA

Depremde ailesini kaybeden Seyfettin, depremzedelere umut oldu


Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesindeki depremde anne ve babası dahil 4 yakınını kaybeden Seyfettin Doğrul (33), defin işlemlerinin ardından kendi acısını bir kenara bırakıp, afetzedeler için kurulan konteyner yaşam alanında çalışmaya başladı.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 47 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Evleri yıkılan veya evlerine giremeyenler için birçok noktada çadır kentler kurulurken, bazı yerlerde de konteyner kentler kurulmaya başlandı.
Depremi, çalıştığı Mersin'de hisseden Seyfettin Doğrul, ilk olarak İskenderun'da yaşayan ailesine ulaşmaya çalıştı. Yakınlarından, ailesinin yaşadığı binanın yıkıldığını öğrenen Doğrul, hemen evinin olduğu yere geldi. Aramakurtarma çalışmalarına katılan Doğrul'un annesi Fatmanur Doğrul, enkazdan yaralı çıkarıldı. Hastaneye götürülen kadın, yolda hayatını kaybetti. Aynı enkazdan babası Yusuf, yakınları Veysel ve Mehmet Doğrul'un cansız bedenleri çıkarıldı.
Ailesini kaybeden Seyfettin Doğrul, büyük üzüntü yaşarken, defin işlemlerinin ardından çalıştığı iş yerine ait vakfın İskenderun'da konteyner yaşam alanı kurduğunu öğrenince burada gönüllü çalışmak istediğini söyledi. Acısını bir nebze gidermek için depremden kurtulan afetzedeler için çalışmaya başlayan Doğrul, yaklaşık 1 aydır alandaki işleri koordine edip, mağdurların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.
Yaşadıklarının çok zor olduğunu belirten Seyfettin Doğrul, "Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışıyordum. Depremi orada hissettim ve yıkımların olduğu haberini aldım. Aileme ulaşamadım ve yakınlarımdan evimizin yıkıldığını öğrendim. Annemi enkazdan yaralı çıkarttık ancak hastaneye giderken hayatını kaybetti. Babam, amcamın oğlu ve kuzenim aynı enkazda vefat etti. Defin işlemlerini gerçekleştirdikten sonra çalıştığım işyerine ait vakfın burada bir kamp kuracağını öğrendim. Ben de gönüllü çalışmak istediğimi ilettim" dedi.
Alanda kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Doğrul, "Şu anda burada hayat bir şekilde de olsa normale dönmeye başladı. Bütün hemşerilerimiz, dostlarımız burada. Herkeste, her evde bir acı var. Babam da bu mahallenin eski muhtarı. Acıyı bir kenara bırakıp, onun gibi insanlar için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Kendim de burada konteynerde kalıyorum. Burada çalışan arkadaşların çoğu deprem bölgesinde yaşayanlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-03-14 09:30:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da sağanak etkili oluyor
YEREL HABERLER İskenderun'da sağanak etkili oluyor
İskenderun'da çadır kentte yaşayanlar şiddetli yağıştan etkilendi 
YEREL HABERLER İskenderun'da çadır kentte yaşayanlar şiddetli ...
Hatay´da 3.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hatay´da 3.7 büyüklüğünde deprem
Hatay Büyükşehir Belediyesi enkazında "evrak nöbeti"
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediyesi enkazında "evrak nöbeti"
Depremde yıkılan Eda Apartmanı'ndan geriye kalan fotoğraflar duygulandırdı
YEREL HABERLER Depremde yıkılan Eda Apartmanı'ndan geriye kalan ...
Karayollarının "turuncu kamyonları" Hatay'da enkaz kaldırmak için 20 bin sefer düzenledi
YEREL HABERLER Karayollarının "turuncu kamyonları" Hatay'da enkaz ...
Hatay'da depremler zeytinlikte kot farkına neden oldu
YEREL HABERLER Hatay'da depremler zeytinlikte kot farkına neden oldu ...
Hatay'da depremzede esnaf için 1861 prefabrik iş yeri kuruluyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede esnaf için 1861 prefabrik iş yeri ...
Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidinin kaçtığı iddiasına yalanlama
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidinin ...
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
"Anadolu Mutfağı", Hataylı depremzedelere 3 öğün yemek sunuyor
YEREL HABERLER "Anadolu Mutfağı", Hataylı depremzedelere 3 öğün ...
İskenderun'daki sosyal donatılı yaşam alanında depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER İskenderun'daki sosyal donatılı yaşam alanında ...
Depremde oğlu ve 2 torununu kaybetti; gelini, eşi ve 2 torunu yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Depremde oğlu ve 2 torununu kaybetti; gelini, eşi ve ...
Avukatın 22 günlük nöbeti sonuç verdi, enkazdaki belgeler korumaya alındı
YEREL HABERLER Avukatın 22 günlük nöbeti sonuç verdi, enkazdaki ...
Hatay'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (4)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da
Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri daha geldi
YEREL HABERLER Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri daha ...
Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ...
Katar´dan gönderilen konteyner evleri taşıyan gemi, İskenderun Limanı´na geldi
YEREL HABERLER Katar´dan gönderilen konteyner evleri taşıyan gemi, ...
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk ...
Samandağ-Arsuz sahil yolunda heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
YEREL HABERLER Samandağ-Arsuz sahil yolunda heyelan nedeniyle ulaşım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.