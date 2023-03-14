Depremde ailesini kaybeden Seyfettin, depremzedelere umut oldu



Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesindeki depremde anne ve babası dahil 4 yakınını kaybeden Seyfettin Doğrul (33), defin işlemlerinin ardından kendi acısını bir kenara bırakıp, afetzedeler için kurulan konteyner yaşam alanında çalışmaya başladı.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından 47 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleriyle enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Evleri yıkılan veya evlerine giremeyenler için birçok noktada çadır kentler kurulurken, bazı yerlerde de konteyner kentler kurulmaya başlandı.

Depremi, çalıştığı Mersin'de hisseden Seyfettin Doğrul, ilk olarak İskenderun'da yaşayan ailesine ulaşmaya çalıştı. Yakınlarından, ailesinin yaşadığı binanın yıkıldığını öğrenen Doğrul, hemen evinin olduğu yere geldi. Aramakurtarma çalışmalarına katılan Doğrul'un annesi Fatmanur Doğrul, enkazdan yaralı çıkarıldı. Hastaneye götürülen kadın, yolda hayatını kaybetti. Aynı enkazdan babası Yusuf, yakınları Veysel ve Mehmet Doğrul'un cansız bedenleri çıkarıldı.

Ailesini kaybeden Seyfettin Doğrul, büyük üzüntü yaşarken, defin işlemlerinin ardından çalıştığı iş yerine ait vakfın İskenderun'da konteyner yaşam alanı kurduğunu öğrenince burada gönüllü çalışmak istediğini söyledi. Acısını bir nebze gidermek için depremden kurtulan afetzedeler için çalışmaya başlayan Doğrul, yaklaşık 1 aydır alandaki işleri koordine edip, mağdurların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyor.

Yaşadıklarının çok zor olduğunu belirten Seyfettin Doğrul, "Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışıyordum. Depremi orada hissettim ve yıkımların olduğu haberini aldım. Aileme ulaşamadım ve yakınlarımdan evimizin yıkıldığını öğrendim. Annemi enkazdan yaralı çıkarttık ancak hastaneye giderken hayatını kaybetti. Babam, amcamın oğlu ve kuzenim aynı enkazda vefat etti. Defin işlemlerini gerçekleştirdikten sonra çalıştığım işyerine ait vakfın burada bir kamp kuracağını öğrendim. Ben de gönüllü çalışmak istediğimi ilettim" dedi.

Alanda kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Doğrul, "Şu anda burada hayat bir şekilde de olsa normale dönmeye başladı. Bütün hemşerilerimiz, dostlarımız burada. Herkeste, her evde bir acı var. Babam da bu mahallenin eski muhtarı. Acıyı bir kenara bırakıp, onun gibi insanlar için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Kendim de burada konteynerde kalıyorum. Burada çalışan arkadaşların çoğu deprem bölgesinde yaşayanlar" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-14 09:30:06



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