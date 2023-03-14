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Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim

DHA

Depremden saatler önce büyük sevincin yaşandığı Yeni Hatay Stadı'nda acı ve hüzün hakim


Can ÇELİKYaşar SERİNTÜRK/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremden saatler önce Atakaş Hatayspor, karşılaştığı Kasımpaşa'yı, enkazda hayatını kaybeden Christian Atsu'nun golüyle yenerek büyük sevinç yaşadı. Yeni Hatay Stadı'nda sevinç, yerini acıya bıraktı. Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut ve birçok kulüp personelinin depremde hayatını kaybettiği, ligden çekilen bordo beyazlı kulüpte Başkanvekili Aydın Teksöz, felaketin ardından ilk kez Yeni Hatay Stadı´na gelip, galibiyet gecesini ve depremde yaşadıklarını anlattı.
Depremin yıkıma uğrattığı ve o günden beri hüznün hakim olduğu Hatay´da, felaketten saatler önce, 5 Şubat´ta Atakaş Hatayspor´un Yeni Hatay Stadı´nda karşılaştığı Kasımpaşa´yı yenmesiyle yaşanan büyük sevinç, hafızalarda kaldı. Spor Toto Süper Lig´de zor günler geçiren bordo beyazlı ekip, ligin 23´üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa´yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu´nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev olan birçok kişi, enkazda can verdi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel´in ise depremin ardından gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrısı, yaşanan acıyı gözler önüne serdi.
`HEM ATSU´YU HEM DE MAÇI KAZANMIŞTIK, UMUTLARIMIZ YARIM KALDI´
Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanvekili Aydın Teksöz, deprem gününden itibaren sessizliğe bürünen Yeni Hatay Stadı´nda yaşadığı acı süreci anlattı. Statta 5 Şubat´ta yaşanan sevinci unutamadığını belirten Teksöz, "Maçın son dakikasında atılan golle galip gelmek ve Atsu´nun bu gol sonrası aramızda kalacağını düşünmek çok mutlu etmişti. O gün stadı dolduran binlerce taraftarımızın sevincini ekranlarda tam yaşayamadınız ama bizler burada o kadar güzel yaşadık ki soyunma odasına kadar devam etti. Umutlandık çünkü hem Atsu´yu hem maçı kazanmıştık. Umutlarımız yarım kaldı. Volkan hocamız, depremden sonra tesise geldi. Ortalık karanlık ve darmadağındı. Arkadaşlarımıza ulaşıp tesislerde toplamaya çalıştık. Futbolcularımızın bazıları enkazdan kendi imkanlarıyla çıkıp kimi şortuyla kimi çıplak ayakla yürüyerek geldi. Herkese ulaştık ama Taner Savut hocamıza ve Atsu´ya ulaşamadık. İkisi aynı sitede yaşıyordu. Onları da birçok kulüp çalışanımızı da kaybettik" diye konuştu. 
Galibiyetin ardından teknik direktör Volkan Demirel ve ailesinin uçak saatini beklemek için geç saatlere kadar statta kaldıklarını anlatan Teksöz, "O gece bazı uçak seferleri İstanbul´da kar yağışı beklentisi nedeniyle iptal oldu. Bu durum Hatay´dan İstanbul´a gidecekler için dram, İstanbul´dan Hatay´a gelecekler için ise şans oldu. Depremden sonra ilk defa stada geldim. Gelmek istemiyordum hiç. Atsu´nun gol attığı noktada sarı bir duba duruyor. Onu görünce içim yandı. Acımız büyük ama umudumuz var. Mustafa Kemal Atatürk´ün 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözü gibi Hatay, hepimizin şahsi meselesi oldu; öyle de kalacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK
2023-03-14 10:02:21

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