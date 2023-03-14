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Samandağlı üreticilerin, DSİ'nin 'tarımsal sulama' kararından dönülmesi isteği

DHA

Samandağlı üreticilerin, DSİ'nin 'tarımsal sulama' kararından dönülmesi isteği


Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Samandağ ilçesindeki pompa istasyonunun yıkılması ve kanalet hatlarının zarar görmesinin ardından bölgeye tarımsal sulama için su verilemeyeceği açıklandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü'nce alınan karardan geri dönülmesi gerektiğini belirten Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, "Burada 42 bin dekar alanda narenciye bahçesi var. Buraların yaz aylarında sulanması lazım" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 48 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce iş yeri hasar  gördü. Depremden etkilenen binlerce kişi de hayatlarına devam edebilmek için başka şehirlere göç etti. Göç ve diğer sorunlar nedeniyle bölgede tarımsal faaliyetler kısa süre sekteye uğradı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde hasadı yapılamayan ürünler kaldı.
Felaketin ardından geçen zamanda çiftçiler, tarımsal üretime tekrar başlamak için kollarını sıvadı. Ancak DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle Samandağ pompa istasyonunun tamamen yıkıldığı, kanalet hatlarının zarar gördüğü belirtilerek, 2023 yılında sulama tesislerinden sulama hizmeti verilemeyeceği, çiftçilerin su ihtiyacı yağışlarla karşılanabilecek bitkilerin ekimine teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.
'BU KARAR, TÜM AĞAÇLARIN KURUMASI DEMEK'
Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, kararın geri alınması gerektiğini söyledi. Kararın çok talihsiz olduğunu belirten Kamacı, "Depremden kaynaklı kanallara su basan pompaların zarar gördüğü, dolayısıyla 2023 yılında Samandağ'a sulama suyu verilemeyeceği noktasında bir karar verildi. Bunu kabul etmek; buradaki tüm ağaçların kuruması ve ürün almamak demek" dedi.
Yağışların az olduğu yaz aylarında tarlaların, bahçelerin sulanması gerektiğini belirten Kamacı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlığımıza sesleniyoruz. Lütfen, bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmasınlar. Burada 42 bin dekar alanda narenciye bahçesi var. Buraların yaz aylarında sulanması lazım. 20 senede yetişen bir ağaçtan bahsediyoruz. Bu Türkiye ekonomisine de darbe vurmaktır. Zaten depremden önce bu sulama için dekar başına 800 lira veriyoruz" diye konuştu.
Bölgede çiftçilik yapan Rasim Emir, "Bu yıl, su verilmezse; Samandağ'daki bahçelerin yüzde 90'ı kurur. Burada ne sebze ne meyve kalır. Bu çok mühim bir konu. Depremde zaten seralarım zarar gördü, 1 ton biberim gitti. Su verilmezse; bu yıl en çok sayıda mandalina bahçesi kurur. Burada ne kadar bahçe varsa; hepsi kanallardan su çekiyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER
2023-03-14 11:41:39

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