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Bakan Ersoy: 42 noktada keşif çalışmaları başladı, 50'den fazla eser kurtarıldı

DHA

Bakan Ersoy: 42 noktada keşif çalışmaları başladı, 50'den fazla eser kurtarıldı


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afet Kazı Başkanlığı´nın hayata geçtiğini belirterek, "Hatay´da çalışma kapsamına giren 180 nokta, diğer deprem bölgelerinde ise 15 yapı tespit edildi. İlk etapta 42 noktada keşif çalışmaları başladı ve tamamlananlarda da kazı çalışmaları yapılıyor. 20´sinde kazı çalışmaları bitti ve bu noktalarda 50´den fazla eser kurtarıldı" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay Arkeoloji Müzesi´nde kurulan çadırda kentteki sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Ersoy, toplantının ardından yaptığı açıklamada Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi kapsamında alınan kararları hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Nisan ayı sonuna kadar Koordinasyon Merkezi´nin hizmete açılacağını belirten Bakan Ersoy, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü´nün yanındaki arazide 2 geçici hizmet ofisi ile 31 geçici konaklama konteynerinden oluşan merkezi hızlıca hayata geçireceğiz. Diğer bölgelerden gelen uzman hocalarımız, profesörlerimizin de kalacağı bir merkez olacak" dedi.
'50'DEN FAZLA ESER KURTARILDI'
Bakan Ersoy, Afet Kazı Başkanlığı´nın hayata geçtiğini ve çalışmalara başladığını belirterek, "Şu ana kadar tespit edebildiğimiz kadarıyla, Hatay´da çalışma kapsamına giren 180 nokta, diğer deprem bölgelerinde ise 15 yapı tespit edildi. İlk etapta 42 noktada keşif çalışmaları başladı ve tamamlananlarda da kazı çalışmaları yapılıyor. 20´sinde kazı çalışmaları bitti ve bu noktalarda 50´den fazla eser kurtarıldı. Bu eserler Hatay Arkeoloji Müzesi Laboratuvarı´nda bakım ve restorasyonları yapıldıktan sonra eğer hak sahibi koruyabileceğini kabul ediyorsa; envanter dahilinde kendisine veriliyor. Durumu müsait değil, koruyamayacaksa da müzenin deposunda geçici korumaya alınıyor. Böylelikle ilk aşamada Afet Kazı Başkanlığı´nın çalışmaları tamamlanacak" diye konuştu.
'ENVANTER OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Hatay´da 1109 tescilli yapının bulunduğunu ve çok sayıda eserin zarar gördüğünü kaydeden Bakan Ersoy, şunları söyledi:
"Hasar tespit çalışmalarını 150 kişilik ekibimizle hızlı bir şekilde tamamlıyorduk. 20 Şubat´taki 2 ayrı depremin ardından bazı çalışmalarımızı yeniden başlatmak zorunda kaldık. Çok kısa sürede bu çalışmalar tamamlanacak. Şu ana kadar bir envanter oluşturmaya da çalışıyoruz. Tescilli kültür varlıklarımızın yüzde 80´ine yakınının rölevesinin ve projesinin aslında Anıtlar Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı´nda olduğunu gördük. Yüzde 20´lik kısımla ilgili de eksiklikler var. Bunu tamamlamak için YÖK üzerinden üniversitelerimizle bağlantıya geçtik. Tüm üniversitelerden bu yapılarla ilgili ne kadar doküman varsa göndermelerini istedik. Bunları en yakın zamanda gönderecekler. Kurulumuzun da bunların ihyası sırasında proje onaylarını en doğru şekilde hazırlamasını sağlayacağız."
'İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLECEK'
Afet Kazı Başkanlığı´nın görevini tamamlamasının ardından 2´nci aşamaya geçileceğini belirten Bakan Ersoy, "Kültürel enkazın kaldırılmasına başlayacağız. Yerinde restore edilebilecek yapıları, yerinde kurmaya çalışacağız. Ama yer müsait değilse enkazı belli bir noktaya kaldırıp, kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayacağız. Kullanılabilir enkazı ayrıştırdıktan sonra yeniden kullanılmasını sağlayacağız. Laboratuvar çalışmalarında da özellikle taş yapılar için gerekli ihtiyacın hangi ocaklardan sağlanacağını tespit edeceğiz. Bu yapıların yapımında özgün malzemelerin üretimini sağlamak da 3´üncü aşamamız olacak" dedi.
'ÜNİVERSİTELERE KAPIMIZ AÇIK'
Hatay konusunda yardımcı olacak bütün üniversitelere kapılarının açık olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şu şekilde konuştu:
"Hatay konusunda uzmanlaşmış kişilere de bilim kurulumuzda yer vereceğiz. Bu doğrultuda ön çalışmaları tamamlanan bazı noktalarda da mart ayı sonunda ihya çalışmaları başlayacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü´ne ait bazı yapılarda ihya çalışmasına başlıyoruz. İlk olarak Hatay Arkeoloji Müzesi´nin ihyası için çalışmalar başlıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü şu an için deprem bölgesi genelinde 21 projede 24 eserin çalışmalarını tamamladı. Onların da ihya çalışmalarını mart ayı sonunda başlatıyoruz."
'DEVLET OLARAK GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ'
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmayan kültür varlıklarıyla ilgili verilecek destek konusunda fikir alışverişi yaptıklarını aktaran Bakan Ersoy, şunları söyledi:
"Özellikle bakanlığımızdan onaylı, tescilli yapıların mülk sahipleriyle görüştük. Mevcut mevzuatımızın bu tarz bir afette yeterli olmayacağı için yönetmeliklerimizde bazı değişikliklere gideceğiz. Bu kapsamda mevzuatımızın izin verdiği destek limitlerinde artırıma, ürünlerinde çeşitliliğe gideceğiz. Bundan sonraki süreçte başvuru sürelerini anlattık. Başvurularını yapacaklar ve biz de nisan ayı içinde hızla yönetmeliklerimizde değişikliğe gidip, öncelikle olarak teknik sonrasında da proje ve mali destek uygulamalarımızı açıklayacağız. Amacımız Hatay ve Antakya´da öncelikli olarak kültür, sanat ve turizmin ön planda olduğu yeni bir hikaye oluşturmak. Bu hikayede işin uzmanı, burada yaşayan insanlarla birlikte oluşturmak. Bunla ilgili devlet olarak atmamız gereken adımları, atıyoruz. Ben düzenli olarak ziyaretlerime devam edeceğim. Hemen hemen her hafta gelerek, aldığımız kararların uygulamalarını, beraber teyit ederek ilerlemeye devam edeceğiz." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR Eser PAZARBAŞI
2023-03-14 17:18:25

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