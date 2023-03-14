Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için olağanüstü kararlar almak zorundasınız (2)



'SURİYELİLERİ 2 YIL İÇİNDE ANA VATANLARINA GÖNDERECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki ziyaretlerine Defne ilçesiyle devam etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile konteyner kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu, afetzedelerle sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, kent hakkında bilgi de aldı. Ziyaretini tamamlayan Kılıçdaroğlu, buradan Hatay´ın Suriye ile sınır köyü olan Kuşaklı´ya hareket etti. Kılıçdaroğlu, "Buraya iki nedenle geldim. Arkamda gördüğünüz Suriye sınırı. Bu necip milletin alnına ırkçılık gibi kara bir leke sürmeden Suriyeli vatandaşlarımızı en geç 2 yıl içinde kendi ana vatandalarına göndereceğiz. Bunu herkesin bilmesini isterim. Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz ama aynı zamanda Türkiye'yi bu bölgenin, Akdeniz'in en güçlü lider ülkesi haline getireceğiz. İran sınırını açıp, Türkiye'ye gelen Afganları da İran'a geri iade edeceğiz. Bunu Suriye'nin de İran'ın da Afganistan'ın da bilmesini isterim. Açık ve net söylüyoruz. Arkamızda gizli bir hesap yok. Hiçbir ülkeye, hiçbir vatandaşa daha doğrusu hiçbir yabancıya karşı ön yargımız yok ama biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Kendi ülkemizin demografik yapısının değişmesini istemiyoruz. İkinci konu; defalarca söyledim, bütün sınır kapılarında yazar, 'Hudut namustur' der. Hududun namus olmasının temel gerekçesi egemenlik sınırlarımızın belirlendiği alandır hudut. O çizgilerin içerisinde kalan, bizim egemenlik sınırlarımızdır. Egemenlik sınırlarımızı korumak da bizim namus borcumuzdur. Dolasıyla yol geçen hanına dönen sınır kapılarımızı kesinlikle cumhurbaşkanlığımızda tam tersini yapacağız. Her sınır kapısı, bizim namusumuz olacak. Hiç kimse elini kolunu sallayarak bu sınırlardan Türkiye'ye giremeyecek. Bunun herkes tarafından böyle bilinmesini isterim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Semih ERSÖZLER

2023-03-14 17:46:24



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