Hatay Valiliği: Türk bayraklarını söken belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı



HATAY, (DHA)HATAY Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kenti ziyareti öncesi Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıktaki Türk bayraklarını söktüğü gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi'nce Narlıca bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi. Mezarlığa valilik tarafından prefabrik mescit yapıldığı, burada sürekli Kur'an-ı Kerim okunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Kılıçdaroğlu´nun ziyareti öncesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından mezarlığa asılan Büyükşehir flamaları sökülürken mezarlık alanına tarafımızca asılan Türk bayraklarımızın da söküldüğü tespit edilmiş olup Emniyet birimlerimizce olaya müdahale edilerek Türk bayraklarımız yerlerine asılmıştır. Şanlı bayrağımız namusumuzdur. Hiçbir kirli elin ona uzanmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca alana asılı Türk bayraklarımızı söken Hatay Büyükşehir Belediyesi personeli hakkında valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmıştır." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-03-14 17:48:34



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