Samandağlı üreticilerin, DSİ'nin 'tarımsal sulama' kararından dönülmesi isteği (2)



DSİ´DEN AÇIKLAMA

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki pompa istasyonunun yıkılması ve kanalet hatlarının zarar görmesinin ardından bölgeye tarımsal sulama için su verilemeyeceği açıklandı. DHA´nın konuyu gündeme getirmesinin ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı.

`ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR´

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesindeki ilçelerimizden Samandağ'da bu yılki tarım sezonunda sulama yapılabilmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde 'bu yılki tarım sezonunda sulama yapılamayacağı' yönündeki iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler sonrası, DSİ ekiplerimiz, bir yandan AFAD koordinasyonundaki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek verirken diğer yandan deprem bölgesindeki baraj ve göletlerin incelenmesi, konteyner ve çadır kentlerin içme suyu ve kanalizasyon hatlarının açılması, içme suyu kuyularının hizmete sokulması, hasar gören isale hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için 8 bin personel ve 3 binden fazla ekipman ile gerekli faaliyetleri ivedilikle yürütmektedir."

BAŞKA BÖLGELERDEKİ POMPALAR YERLEŞTİRİLECEK

Çalışmaların başladığının belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:

"Afetten etkilenen ilçelerimizden Hatay´ın Samandağ ilçesinde de 1200 hektar tarımsal alana sulama suyu sağlayan 2 adet pompa istasyonumuz depremde yıkıldığı için kullanılamaz hale gelmiş, çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilçe kaymakamlığına resmi yazı yazılarak durum hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Depremden etkilenen bölgelerimizde tarımsal üretimin devamı, çiftçilerimizin en kısa sürede islerinin başına dönebilmeleri amacıyla gerekli önlemler ivedilikle devreye sokulmaktadır. Bu minvalde, Samandağ ilçemize depremde hasar gören pompa istasyonlarının yenilenmesi için ihale süreci planlanmış, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için kısa vadeli önlem olarak da hasar görenlerin yerine başka bölgelerdeki pompaların yerleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır." (DHA)Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-14 18:55:26



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