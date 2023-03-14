Kılıçdaroğlu: Yaraları sarıp sarmalamak için olağanüstü kararlar almak zorundasınız (3)

ÇADIR KENTLERİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'daki ziyaretlerine Kırıkhan ilçesiyle devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzedelerin kaldığı çadır kente giden Kılıçdaroğlu, Fenerbahçeli taraftarların kurduğu aşevinde vatandaşlarla buluştu. Burada Fenerbahçe atkısı da takan Kılıçdaroğlu, depremzedelerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Yörüklüoğlu'ndaki çadır kente giden Kılıçdaroğlu, depremzede çocuklar tarafından 'Kemal dede' tezahüratlarıyla karşılandı. Çocuklarla tek tek konuşan Kılıçdaroğlu, çadır kente okuma salonu kuracaklarını belirtti. (DHA)Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-14 19:38:57
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.