Enkaz başında beklediği eşinin cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı



Nuri PİR/HATAY, (DHA)HATAY'da gazeteci Cahit Aşkar'ın, oğlunun hayatını kaybettiği, kızının da sağ kurtarıldığı enkazda günlerce aradığı eşi Ayşegül Aşkar´ın (48) cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Kimsesizler mezarlığından çıkartılan Ayşegül Aşkar'ın cenazesi, Yayladağı ilçesinde oğlunun mezarının yanında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlere Yayladağı ilçesinde yakalanan gazeteci Cahit Aşkar´ın, Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi, Atatürk Caddesi´nde ailesinin yaşadığı Çağ Apartmanı yıkıldı. Depremin hemen ardından enkaz başına gelen Cahit Aşkar, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.Depremin 3´üncü gününde kızı Dudu Merve Aşkar (28) enkazdan sağ çıkartıldı. Bir gün sonra ise oğlu Latif Muhammed´in (25) cansız bedenine ulaşıldı. Latif Muhammed´in cenazesi, Yayladağı ilçesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Eşi Ayşegül Aşkar´dan iyi bir haber bekleyen Cahit Aşkar, günlerce enkaz başından ayrılmadı. Enkazda iki farklı bölgede yapılan çalışmalarda Ayşegül Aşkar'ın cesedine ulaşıldı. Ancak diğer tarafta yapılan çalışmayı takip eden Cahit Aşkar, eşinin cenazesini fark etmedi. Ayşegül Aşkar'ın cesedine kimse sahip çıkmayınca DNA örneği alınıp, Antakya'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Cahit Aşkar, enkaz tamamen kaldırılmasına rağmen eşine ulaşamayınca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Ayşegül Aşkar'ın babası Miktat Yılmaz'dan DNA örnekleri alınarak kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerle eşleştirme süreci başlatıldı. Yapılan DNA eşleştirmesinde Ayşegül Aşkar´ın kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından dün eşinin mezarını açtıran Cahit Aşkar, cenazeyi oğlunun Yayladağı´ndaki mezarının yanına naklettirdi. Oğlunun yanına eşini de defneden Aşkar, "Sevinelim mi, ağlayalım mı? Artık cansız bedenlerini bulduğumuzda sevinir hale geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR

2023-03-15 10:49:35



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