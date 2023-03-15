Bir insanın girebileceği yoldaki yarıklar, kamerada



Semih ERSÖZLER/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesindeki bazı yollarda, depremler nedeniyle metrelerce yarıklar oluştu. Bir insanın girebileceği boyutta boşlukların olduğu yollar, yakından görüntülendi.

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremin ardından 48 binden fazla kişi, hayatını kaybetti. Deprem felaketinin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kent genelinde binlerce bina yıkıldı, başta köprü bağlantıları olmak üzere ana ve ara yollar hasar gördü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremle de sarsılan Samandağ ilçesindeki bazı yollarda metrelerce yarıklar oluştu. Tarım arazileri ile Asi Nehri arasında kalan yolda da bir insanın girebileceği boyutta boşluklar meydana geldi. Yolun bazı noktalarının yarıldığı, bazı noktalarının ise tamamen parçalandığı görüldü. Ekipler, araç trafiğine de kapanan yolu yeniden açmak için çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-15 11:38:34



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