Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili 'aday adaylığı' için görevinden ayrıldı



HATAY, (DHA)HATAY Valisi Rahmi Doğan, 5 yıldır yürüttüğü görevinden, milletvekili seçimlerinde memleketi Sivas'tan 'aday adayı' olmak için ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da Vali Rahmi Doğan 5 yıldır yürüttüğü görevinden ayrıldı. Vali Doğan, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan `aday adayı´ olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Hatay'da görev yaptığım süre içerisinde Hatay'a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir. Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib'deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm. Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Bugün itibarı ile Hatay'dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay'ın `On ikinci Milletvekili´ hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay'ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-03-15 12:08:42



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