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5 genç kadın, kendileri gibi depremzedelere yemek pişiriyor

DHA

5 genç kadın, kendileri gibi depremzedelere yemek pişiriyor


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı öğrenci yurdunda, şef ve gönüllülerin katılımıyla kurulan aşevinden, her gün binlerce depremzedeye yemek dağıtılıyor. Gönüllü olarak aşevine katılan 5 genç kız, kendileri gibi depremzedelere yemek pişiriyor. Gençlerden Deniz Demir (22), "Canıgönülden çalışıyoruz. Yaşadığımız geceyi unutmaya çalışıyoruz. El ele vererek diğer depremzedelere yemek yapıyoruz. Bir şeylere yaradığımı bilmek, insanlara yardım etmek huzur veriyor" dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait KYK yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu da bakanlığın desteğiyle, şefler Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ tarafından depremzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için aşevine dönüştürüldü. Türkiye´nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda gönüllünün de katılmasıyla, aşevi binlerce depremzedeye yemek dağıtmaya başladı.
KUZENLERİYLE BİRLİKTE KATILDI
Depremlere ilçedeki evlerinde yakalanan Deniz Demir, ablası Züleyha Diri (28) ve kuzenleri Büşra Demir (23), Ela Nur Eski (22) ile Kevser Demir (22) de ağır hasar alan evlerinden çıkıp, çadırlara yerleşti. Mahalle muhtarlarının tavsiyesiyle aşevinden haberdar olan 5 genç kız, ailelerini çadırlarda bırakıp, gönüllü olarak çalışmaya gitti. Gençler, sebze doğrama, yemek pişirimi ve paketlenmesine destek vermeye başladı. Yaşadıkları deprem korkusunu unutmak isteyen gençler, kendileri gibi depremzedelere yemek dağıtıyor.
`İNSANLARA YARDIM ETMEK HUZUR VERİYOR´
Aşevindeki çalışmalara destek olan Deniz Demir, "Deprem anında tüm aile evdeydik ve şiddetli bir depremle birlikte kalktık. Çok zorlu, kabus gibi bir geceydi. Evden çok şükür sağ salim çıkabildik. Evimize yakın bir bölgeye çadır kurduk, orada yaşıyoruz. Çok şükür can kaybımız yok ancak evimiz yıkılacağı için üzgünüz. Mahalle muhtarımızın tavsiyesiyle kuzenlerimle birlikte aşevine geldik. Canıgönülden çalışıyoruz. Yaşadığımız geceyi unutmaya çalışıyoruz. El ele vererek diğer depremzedelere yemek yapıyoruz. Bir şeylere yaradığımı bilmek, insanlara yardım etmek bana huzur veriyor" diye konuştu.
`HERKESİ BEKLİYORUM´
Ela Nur Eski de psikolojik olarak çok etkilendiklerini dile getirerek, "Depreme İskenderun´daki evimde yakalandım. Çok kötü ve korkunç bir geceydi. Hava aydınlandığında, depremin 11 ile yansıdığını görmek acı vericiydi. Şimdi çadırda kalıyoruz. Burayı öğrenince hiç düşünmeden kuzenlerimle birlikte gönüllü olarak katıldık. Farklı mesleklerden gönüllü insanlar buraya geldi. Kötü psikolojiyi atlatmak, insanlara yardım etmek için buradayım. Burada olmaktan gurur duyuyorum ve herkesi buraya bekliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-16 09:42:50

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