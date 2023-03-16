İskenderun'da iş yerini su basan esnaf, ürünleri vatandaşa dağıttı



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde bodrum katta giyim mağazası olan Adem Öz, depremlerin ardından denizin taşmasıyla su basan iş yerindeki yaklaşık 2 milyon liralık kıyafeti vatandaşlara dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki büyük afetin ardından deniz taştı. Sularla dolan caddelerde bazı binaların bodrumlarını su bastı. Çay Mahallesi Kanatlı Caddesi´ndeki bir binanın bodrum katında giyim mağazası işleten esnaf Adem Öz´ün ürünleri de su altında kaldı. Dün ilk kez iş yerine gelen Öz, temin ettikleri su pompasıyla bodrumda biriken suyu tahliye etti. Ardından da su içinde kalan kıyafetleri iş yerinin önüne çıkartıp, vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Evleri hasar gördüğü için İskenderun'u terk ettiğini belirten Adem Öz, "Yaşanan depremde bizim de evlerimiz kullanılamaz hale geldi. İlk depremde iş yerimize su toplanmıştı ancak boşattık ve şehir dışına gitmek zorunda kaldık. Geldiğimizde taşan deniz, patlayan kanalizasyon suları, bu kez iş yerimizin bodrumunda bulunan bölümü yaklaşık 1,5 metre seviyesine kadar kapladı. İçeride yaklaşık 2 milyonluk giyim ürünlerimiz sular altında kaldı" dedi.

'CANIMIZA BİR ŞEY OLMASIN'

Bodrum katında ıslanan ürünleri iş yerinin önünde kaldırıma koyan ve isteyen vatandaşların almasına imkan sağladıklarını ifade eden Adem Öz, "Bodrum kat komple ürünle doluydu. Yazlık ve kışlıklar, okul kıyafetleri vardı. Canımız sağ olsun. Yapacak bir şeyimiz yok, canımıza bir şey olmasın. Bunları yıkamadan kullanmasınlar. Çünkü deniz suyu ve rögarlardan gelen suyun karışmasıyla bir koku var. Yıkanıp iyice dezenfekte yapılarak giyilebilir. Sokağa, çöpe atılacak bir mal değil" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-16 12:48:36



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