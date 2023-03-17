Çadırda yaşayan kas hastası Mehmet, konteyner istiyor



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay´daki evinde yakalanan 'masküler distrofi' (kas hastalığı) hastası Mehmet Teker, (37), yakınlarınca boş bir arsaya kurdukları çadırda yaşarken, tuvalet ve banyo ihtiyacını tehlikeye rağmen orta hasarlı evinde gideriyor. Teker, "Barınma, banyo ve tuvalet konusunda zorlanıyoruz. Benim için bir konteyner ayarlanabilirse, en azından benim gibi engelli insanlara öncelik tanınırsa mutlu olurum" dedi.

Defne ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi´ndeki 2 katlı evin zemin katında yaşayan 'masküler distrofi' hastası Mehmet Teker, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme kardeşi Muratcan Teker, babası Mezyet Teker (66) ve annesi Süreyya Teker (61) ile birlikte yakalandı. Sarsıntıların şiddetlenmesiyle birlikte Muratcan Teker, tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan ağabeyi Mehmet Teker´i kucağına alarak, dışarı çıkardı. Depremin ardından orta hasar alan evlerine giremeyen Teker ailesi, otomobillerine sığındı. Bir yakınları tarafından temin edilen, boş bir arsaya kurdukları çadırda yaşamaya başlayan Mehmet Teker, tuvalet ve banyo ihtiyacını tehlikeye rağmen evinde gidermeye başladı. Teker, barınma sorununu bir şekilde hallettiklerini ancak kendisine uygun bir tuvaletin bulunmaması nedeniyle konteyner desteği beklediğini belirtti.

`ORTA HASARLI EVİMİZE GİRİYORUZ´

Engelli olduğu için çadıra giriş ve çıkışının zor olduğunu, içerideki şartların kendisine uygun olmadığını belirten Teker, "Benim gibi bir sürü engelli depremzede var. Onların adına da konuşuyorum. Bizim özel ihtiyaçlarımız daha fazla olduğu için bunun göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Çadırda tuvalet ve banyomuz yok. Bu nedenle çok zorlandığımız zaman orta hasarlı evimize giriyoruz. Evimde bana özel bir rampa vardı ancak depremde yarısı çöktü. Giriş ve çıkışı da zor sağlıyoruz. İhtiyacımızı giderdikten sonra hemen çıkıyoruz" diye konuştu.

`ENGELLİLERE ÖNCELİK TANINIRSA MUTLU OLURUM´

Konteyner kentteki şartların engellilere uygun olmadığını söyleyen Teker, "Zemin çakıl dolgulu olduğu için tekerlekli sandalyeyle ilerlemem mümkün değil. Beslenme ihtiyacımızı bir şekilde gideriyoruz ancak barınma ve tuvalet konusunda zorlanıyoruz. Bu nedenle bir konteyner ayarlanabilirse, çok sevinirim. En azından benim gibi engelli insanlara öncelik tanınırsa mutlu olurum. Şu an bir şekilde hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI

2023-03-17 10:42:41



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