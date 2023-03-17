Çadırda yaşayan yüzde 99 engelli Mehmet Ali için özel konteyner kuruldu



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde evleri yıkılan ve çadırda yaşayan Aşkar ailesinin, yüzde 99 fiziksel ve zihinsel engelli oğulları Mehmet Ali Aşkar'ın (30) yaşadığı güçlüğü videoyla öğrenen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, konteyner kurdu. Özel tuvalet ve banyo da yapılan, yatağı ve ısıtıcısı olan konteynerde yaşamaya başlayan Mehmet Ali'nin ablası Sema Bostancı (31), "Kardeşim 38 gün sonra ilk defa ısınarak uyudu" dedi.

Antakya'nın Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Şefika -Süleyman Aşkar çiftinin yaşadıkları ev, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Çadırda yaşamaya başlayan aile, buradaki şartlar, çiftin yüzde 99 fiziksel ve zihinsel engelli oğulları Mehmet Ali Aşkar için güçlük oluşturunca, video çekip sosyal medyada paylaştı. Aşkar'ın durumundan bu sayede haberdar olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aile için, yıkılan evlerinin yakınında konteyner kurdu. Ekipler, gerekli altyapı çalışmalarının ardından konteynerin yanına, Mehmet Ali'nin günlük yaşamını kolaylaştırması için özel bir tuvalet ve banyo da yaptı. Şefika-Süleyman Aşkar ile engelli oğulları Mehmet Ali Aşkar ve evi ağır hasarlı olan kızları Sema Bostancı, kurulan konteynerlerde yaşamaya başladı.

Yaşadıklarını anlatan Sema Bostancı, "Bir pazar günüydü. Bütün gün evdeydik. Korkunç bir gece geçirdik. O binadan sağ çıktığımıza inanamadım. Gece vakti uyuyorduk. Bir anda deprem oldu. Dışarıda bağrışma sesleri duyduk. En üst katta oturuyorduk. Bir anda elektrikler gitti. Kafamıza betonlar düştü. Büfe eşimin ve benim üzerime devrildi. Herkes yardım çığlığı atıyordu. Can havliyle kendimizi dışarı attık. İnternet erişimi kesildi. Telefonlarımız evde kaldı. Aileme ulaştım. Engelli kardeşimi merak ettim, hemen onların yanına geldim" dedi.

'KARDEŞİM ÇOK MUTLU'

Deprem sonra yaşamaya başladıkları çadırda Mehmet Ali'nin üşüdüğünü, huzursuz olduğunu ve duş alamadığını belirten Sema Bostancı, şunları söyledi:

"Kardeşim 30 yaşında, yüzde 99 bedensel ve zihinsel engelli. Kendi kendine 1 bardak su bile içemez. Yerinden kalkamıyor. Annem babam yardımcı oluyor. Depremden sonra çadırda yaşamaya başladık. Zor şartlar altındaydık. Elektriğimiz, suyumuz, lavabomuz yok. Engelli kardeşime, 37 gündür 1 kere banyo yaptırabildik. Daha sonra bir video çektik ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Allah razı olsun, benim engelli kardeşimi sahiplendikleri için, bize bu sıcak ortamı gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Dün ilk defa huzurla uyuyabildik. 37 gündür çadırda uyku uyuyamıyorduk. Bir yandan soğuk, bir yandan imkansızlıklar. Elektrik yok, su yok. Engelli kardeşim sürekli korku içerisinde ses çıkarıyordu. İyice psikolojisi bozuldu. 10 gün boyunca düzgün yemek yiyemedi. Emeği geçenlere binlerce kez teşekkür ediyorum. Bundan sonra Bursa bizim ikinci şehrimiz. Biraz toparlanalım ilk gideceğim yer, görmek istediğim yer Bursa Büyükşehir Belediyesi olacak. Şu an kardeşim çok mutlu. Kardeşim 38 gün sonra ilk defa ısınarak uyudu. Biz çadırda çok üşüyorduk."

'BİR NEBZE OLSUN ACILARINI DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürü İsmail Gümüş ise depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara başladıklarını anlattı. Aşkar ailesinin videosunu gördüklerini söyleyen Gümüş, "Depremlerin ardından hızlı bir şekilde konteyner kentlerin kurulumu, lojistik ve gıda malzemelerinin dağıtımları, ilaçlama, altyapı çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın koordinesinde sürdürülüyor. Engelli vatandaşımızın olduğu videoyla Bursa Büyükşehir Belediyemize ulaşmasıyla ihtiyaçlarının olduğu, zor durumda olduğu, yaşam standartlarının kötüleştiğini bildirdi ve yardım istedi. Ekiplerimizle hızlı bir şekilde intikal ettik. Konteynerlerinin eksik olduğunu tespit edip, konteynerleri kurduk. Banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını giderdik. Bir nebze olsun acılarını dindirmek adına çalışmalarımızı yaptık. Bir nebze yüzlerini güldürebildiysek, acılarını dindirebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2023-03-17 10:57:17



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