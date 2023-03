Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/ HATAY, (DHA)HATAY'da, çadırlarda yaşayan depremzede çocuklar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, robotik kodlama materyalleri bulunan mobil sınıfa dönüştürülen TIR, bölgeye ulaştı. TIR'a gelen çocuklar, robotik kodlama, algoritma ve sinema etkinliklerine katılırken; robotik kodlama eğitmeni Hatice Kula, "Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Bu yola her çocuğu mutlu edebilmek için çıktık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan depremzedelerin çoğu, Hatay Stadyumu'nun bahçesine kurulan çadır kentte yaşamaya başladı. Eğitim ve öğretime zorunlu ara verilmesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, çocukların kaliteli vakit geçirmesi için harekete geçti. İçerisinde robotik kodlama materyallerinin bulunduğu mobil sınıfa dönüştürülen TIR bölgeye ulaştı. TIR'a gelen depremzede çocuklar, robotik kodlama, algoritma ve sinema etkinlikleriyle vakit geçiriyor.

'HER ÇOCUĞA DOKUNABİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Robotik kodlama eğitmeni Hatice Kula, çalışmayla ilgili bilgi vererek, "BTK Akademi olarak deprem bölgesindeki çocuklarımız için buradayız. Robotik kodlama, algoritma ve sinema etkinlikleriyle depremzede çocuklarımız için hizmet vermekteyiz. Çocuklarımızın deprem travmalarını bir nebze de olsa unutturabilmek için buradayız. Yaptığımız etkinlikler, onları çok mutlu ediyor. Bu tabi bizleri de mutlu ediyor. Burada çocukların robotik kodlama becerisi kazanmalarını sağlıyoruz. Bunun dışında piyanomuz, boyama ve algoritma etkinliklerimiz mevcut. Çocuklarımıza akşam sinema etkinliği de düzenleyerek onların mutlu olmasını sağlıyoruz. Çocuklarımız çadırlarda yaşıyor. Biz de çadır kentlere gidiyoruz. Her çocuğa dokunabilmek için bu yola çıktık. TIR'ı mobil sınıfa çevirdik ve robotlarımızla, bilgisayarlarımızla çocuklarımıza sınıf ortamını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'YAZILIM MÜHENDİSİ OLACAĞIM' DİYEN ÇOCUKLARIMIZI GÖRÜYORUZ'

Çocukların TIR'daki bazı malzemeleri yeni keşfettiklerini belirten Kula, "Daha önce hiç bilgisayar kullanmayan çocuklarımız var. Mouse kullanmayan çocuklarımız var. İlk geldiklerinde çekiniyorlar ama sonrasında biz onlara öğretiyoruz. Çıkarken mutlu çıkıyorlar. Bizim amacımız da buydu. İlk geldiklerinde çocuklarımızla sohbet ediyoruz. İlk başta çekiniyorlar ama çıkarken 'Ben yazılım mühendisi olacağım, ben robotikçi olacağım' diyen çocuklarımızı görüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

TIR'daki oyunlarla eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Ela Esra (9), "Burada robotlarla çalışıyoruz. Boyama yapıp, bilgisayarlarla oynuyoruz. Burası çok güzel. Bizim evimiz yıkıldığı için buraya geldik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

