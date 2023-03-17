KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz

DHA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Tatar, "Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremde binaların yıkıldığı Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli eşlik etti. Tatar, bölgede incelemelerde bulundu. Afetzedelere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Tatar, "6 Şubat hepimiz için büyük bir yıkım. Bu acıyı yaşayarak şu anda buradayız. O bakımdan Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. AFAD merkezinde bu süre içerisinde olağanüstü şartlarda gayet iyi bir yönetim anlayışıyla buradaki bütün sıkıntıların aşılması için insanlarımızın tekrar bir ev ve yaşam bulabilmeleri için çaba var. Tüm bunları televizyonlardan ve haberlerden izliyoruz. Bugün de buradayız. Bu zor şartlarda bu süreci yıkımı yönetmek, tedbirler alabilmek acıları dinmesi için yapılanlar, gerçekten olağanüstü. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada böyle bir yıkım karşısında bile kapasitesi ve tecrübesiyle farklı bölgelerden gelen valiler, belediye başkanlarının imdada yetişmesi ve bu bölgedeki insanların yaşamlarını devam ettirmesi için birlik sağlaması önümüzdeki aylarda gerek yeni konut yapımları gerek tedbirlerle birlikte çabalarını takdir ediyorum" dedi.
'ACINIZI PAYLAŞIYORUZ'
Ankara'da Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi'ne katıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, "Tüm Türk devletleri, Türkiye'nin yaşadığı felaket için geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Herkes kendine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışmış, Türkiye'nin yaralarını sarmak için elden ne gelirse yaptıklarını belirtmiştir. Biz ziyaret edeceğimiz bölgelerde halkımızla buluşmak, 'geçmiş olsun' demek, maddi ve manevi destek vereceğimiz yönündeki duyguları paylaşmak ve KKTC'ye Hatay'dan gelmiş orada bizlerle birlikte yaşayan vatandaşlarla birlikte; buradaki akrabalarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü bir kez daha paylaşıyor, sabırlar diliyorum. Biz de kendi yavrularımızı voleybol ve basket takımlarımızı, Adıyaman'daki enkazda 49 vatandaşımızı kaybetmemizin acısını paylaşıyoruz. Acımız büyük, acınızı paylaşıyoruz. Allah hepinize güç ve sabır versin. Tüm devlet başkanlarının söylediği gibi Türkiye, güçlü bir devlettir. Tüm bu yıkımın üzerinden gelecek güce, yetkiye sahiptir. Milletimize geçmiş olsun diliyorum. Allah sabırlar versin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-17 17:04:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanı Alman karı koca Hatay'da gönüllü hizmet veriyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı Alman karı koca Hatay'da gönüllü ...
Depremden etkilenen Hatay'da cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da cuma namazı kılındı
Hatay'da gelenek yaşatıldı; depremin 40'ıncı gününde 'hırisi' pişirildi
YEREL HABERLER Hatay'da gelenek yaşatıldı; depremin 40'ıncı gününde ...
Hataylı depremzedeler kayıplarına rağmen umutlarını yitirmedi
YEREL HABERLER Hataylı depremzedeler kayıplarına rağmen umutlarını ...
Depremzede gönüllüler acılarına rağmen yardımlarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremzede gönüllüler acılarına rağmen yardımlarını ...
İskenderun'daki depremzedeler Süheyla Sultan gemisinde konaklıyor
YEREL HABERLER İskenderun'daki depremzedeler Süheyla Sultan ...
Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi de depremlerde zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi de depremlerde zarar ...
Hataylı depremzede 4 kardeş mobil fırında günde 25 bin ekmek üretiyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzede 4 kardeş mobil fırında günde 25 ...
Çadırdaki depremzede çocuklar için TIR'ı mobil sınıfa çevirdiler, robotik kodlama öğretiyorlar
YEREL HABERLER Çadırdaki depremzede çocuklar için TIR'ı mobil sınıfa ...
Antakyalı seyyar kebapçı 40 yıllık ekmek teknesiyle hizmete başladı
YEREL HABERLER Antakyalı seyyar kebapçı 40 yıllık ekmek teknesiyle ...
Türkiye Jokey Kulübü depremzede çocukları ponylerle buluşturuyor
YEREL HABERLER Türkiye Jokey Kulübü depremzede çocukları ponylerle ...
Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler Hataylı depremzedeleri yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler ...
Deprem bölgesindeki evcil hayvanları çadırda tedavi ediyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesindeki evcil hayvanları çadırda tedavi ...
Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye Camisi için arkeologlar devrede
YEREL HABERLER Antakya'da depremde tamamen yıkılan tarihi İhsaniye ...
Hatay'da 70 yaşındaki depremzede kadının yüzü kaymakamlığın verdiği bastonla güldü
YEREL HABERLER Hatay'da 70 yaşındaki depremzede kadının yüzü ...
Çadırda yaşayan yüzde 99 engelli Mehmet Ali için özel konteyner kuruldu
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan yüzde 99 engelli Mehmet Ali için özel ...
Çadırda yaşayan kas hastası Mehmet, konteyner istiyor
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan kas hastası Mehmet, konteyner istiyor
Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentteki oyun alanlarında vakit geçiriyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentteki oyun ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 5 ...
İskenderun'da ağır hasar gören evler dronla görüntülendi
YEREL HABERLER İskenderun'da ağır hasar gören evler dronla ...
İskenderun'da iş yerini su basan esnaf, ürünleri vatandaşa dağıttı
YEREL HABERLER İskenderun'da iş yerini su basan esnaf, ürünleri ...
Antakya usulü köfte dürümün ustaları deprem sonrası seyyar tezgaha geri döndü
YEREL HABERLER Antakya usulü köfte dürümün ustaları deprem sonrası ...
Aydınlı diş hekimi çift, 3 çocuğunu aile büyüklerine emanet edip deprem bölgesine geldi
YEREL HABERLER Aydınlı diş hekimi çift, 3 çocuğunu aile büyüklerine ...
Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
YEREL HABERLER Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.