KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz (2)



KKTC'DEN GELEN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'daki ziyaretlerine; KKTC'den gelen askerlerin kurduğu Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı´nda devam etti. Askerleri selamlayan Cumhurbaşkanı Tatar´a, depremzedelere dağıtılmak üzere pişirilen yemekten ikram edildi. Askeri erkanla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgeden ayrıldı.

DEPREMZEDELERLE BULUŞTU

Orhanlı Çadır Kent´e gitmek üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce aracından indi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Tatar, çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Burada depremzede çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti´nin yanında olduğunu ve depremin acısını paylaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, bir Kıbrıs gazisi ve yakınlarına teşekkür etti. (DHA)Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ HATAY, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya Anıl ATAR

2023-03-17 19:29:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.