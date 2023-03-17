KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz (3)



KIBRIS TÜRK ŞAMPİYON MELEKLER KÖYÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde Adıyaman'da çöken otelin enkazı altında kalarak yaşamını yitiren KKTC'li voleybolcular anısına İskenderun´da hizmete açılmaya hazırlanan, prefabrik evlerle 6 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü'nü ziyaret etti. Tatar'a ziyareti sırasında AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Hatay Koordinatör Valisi Birol Ekici, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve AFAD yetkileri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, alanda kurulan prefabrik evleri inceledi, bilgiler aldı.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Adıyaman'da hayatını kaybeden küçük voleybolcular anısına ilçede Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü adıyla ilk etapta 1000 konteyner evin inşa edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, "6 Şubat'taki ilk depremin hemen ardından gönüllerimiz, aklımızla ve kalplerimizle ana vatan Türkiye´deydi. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşmak için KKTC halkı tek yumruk olduk. Seferberlik ilan ettik. Öncelikle bütün halkımız, aramakurtarma ekiplerimiz, gönüllü arama kurtarma insanlarımız hepsi bir anda koşarak Türkiye'ye gelecek ilk gemiye yetişmek için adeta kendi aralarında yarıştılar. Bunun yanında iş insanlarımız, ellerindeki en kıymetli araçlara bakmaksızın hepsini TIR'larına yükleyip deprem bölgesine getirdik. Ana vatanımıza 500 arama kurtarma ekibimizi, 150 aracımızı, 150 makinemizi arama kurtarma çalışmalarına katılması için buralara gönderdik. Prefabriklerin kurulumuna başlandı. Burada yaklaşık 1000 prefabrik ev olacak. 5-6 bin insanın ikamet edeceği, geçici de olsa başlarını sokabilecekleri güzel bir mekan oluşturma gayreti içindeyiz. Burada gördüğüm kadarıyla da aynı seferberlik içinde buraların altyapılarını ilgili belediye başkanımız ve valimiz düzenlemiş. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Hiçbir zaman fedakarlıklarını esirgemeyen dayanışma platformuna yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-17 21:30:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.