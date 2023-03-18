1999 depremini yaşadı, gittiği Hatay'da depremzedelerin 'Serkan Ağabeyi' oldu



Semih ERSÖZLER/HATAY, (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde 24 yıl önce depremi yaşayan belediye çalışanı Serkan Bulut (41), Hatay'da, depremzedelerin yaşadığı alanları dezenfekte etmek için görevlendirildi. Bulut, işinden arta kalan zamanlarda eksiklerini tamamladığı, dertleştiği depremzedelerin kısa sürede 'Serkan Ağabeyi' oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerden Hatay´da yaraların sarılması için Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler ve kamu personeli gitti. Gölcük Belediyesi'nde çalışan Serkan Bulut da onlardan biri oldu.

1999 yılında Gölcük merkezli depremi yaşayan Bulut, Gölcük Belediyesi'nin Sağlık Bakanlığı tarafından kentteki dezenfeksiyon işlemlerini yapması için görevlendirilmesiyle ekibe katıldı. Depremin 6'ncı günü Antakya'ya gelen Bulut, çadır ve konteyner kentleri ilaçlama görevine başladı. Bulut, görev için gittiği bölgelerde depremzedelerle dertleşip, onların acil ihtiyaçlarını da tamamlamaya başladı. Bulut, kısa sürede depremzedelerin 'Serkan Ağabeyi' oldu.

'ONLARLA EMPATİ KURDUM'

Depremzedelerle empati kurduğunu söyleyen Serkan Bulut, "Bizim ilk etapta buradaki görevimiz, toplu alanlarda dezenfeksiyondu. Asıl amacımız halk sağlığını koruyabilmek, salgın hastalıkların önüne geçebilmekti. Bu işler için çadır ve konteyner kentleri gezerken, ben de 1999'da depremi yaşadığım için onlarla empati yapıyordum. Hep 'Bunları ben de yaşadım, bu koşullardan ben de geçtim' diye düşünüyorum. Ne gibi sıkıntılar olacağını biliyorum, o yüzden elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum" dedi.

Depremi duyunca geçmişte yaşadıklarını hatırladığını belirten Bulut, "Gölcük depremini yaşadığımız için burada işimin dışında da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Gölcük'te televizyonda izlerken arkadaşlarımla yerimizde duramıyorduk. Sürekli 'Gidelim' diye konuşuyorduk. Görevlendirmemiz çıkınca hemen geldik. Yaklaşık 1 aydır buradayız" diye konuştu.

Sürekli içtenlikle çalıştığını, bu nedenle yorulmadığını söyleyen Serkan Bulut, "Bir kişiye bile dokunmak bizi mutlu ediyor. Onun motivasyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. İlaçlama için gelsek de insanlarla konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Aynı dertleri biz de yaşadık, onları çok iyi anlıyorum. Geliyorum burada abi, kardeş, abla, aile ortamında sohbet ediyoruz. Bir yandan da ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulut'un kendileri için elinden geleni yaptığını söyleyen Aziz Mansuroğlu ise "Serkan Abi burayı ilaçlamaya geldiğinde tanıştık. Bizim durumumuzu sordu. Odun, erzak, su ihtiyacımız vardı. Sağ olsun elinden geleni yaptı. Yağmur nedeniyle branda ihtiyacımız vardı, onu da karşıladı. Elinden geleni yaptı. Allah ondan razı olsun. Kendisi de depremzede, biz de depremzedeyiz. Aynı durumu yaşadığımız için bizi anlıyor. 2 günde çoğu isteğimizi tamamladı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Semih ERSÖZLER

2023-03-18 10:14:36



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