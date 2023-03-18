Binanın enkazında doğum yapan kedinin yavruları sağ çıkarıldı

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HATAY, (DHA)HATAY'ın Hassa ilçesinde girdiği, depremde yıkılan binanın enkazında doğum yapan kedinin 3 yavrusu, çevredeki bir vatandaş tarafından moloz yığınlarının altından sağ çıkarıldı.

İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde oturan Burak Demir, depremde yıkılan iki katlı müstakil evin enkazından kedi sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yeri elleriyle kazan Demir, 3 yavru kediyi molozların altından canlı çıkardı.

Kedilerin annesinin yavruları alarak uzaklaştığını söyleyen Demir, "Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen enkazdan duyduğumuz sesle harekete geçtik. Kedilerin canlı olarak kurtarılması bizleri çok sevindirdi" dedi.

Kedinin enkazda beton parçalarının arasına girip, doğum yaptığı sanılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Hassa Kasım NARCI

2023-03-18 12:09:49



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