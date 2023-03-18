Bakan Yardımcısı Çataklı: Bir provokasyon ile karşı karşıyayız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yardımcısı Çataklı: Bir provokasyon ile karşı karşıyayız

DHA

Bakan Yardımcısı Çataklı: Bir provokasyon ile karşı karşıyayız


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay´da büyük bir salgın olduğu iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Maalesef bir siyasi parti destekli sağlık alanında yalan üzerinden yapılan bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Bu iddia, bölgedeki çalışmalara gölge düşürmeye çalışan bir niyet taşıyor. Öncelikle bu açıklamaları yapan kişinin hekimliğinin sorgulanması gerekiyor. Kendisi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekir ki bu da yapılacak" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi´nde açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Maalesef bir siyasi parti destekli sağlık alanında yalan üzerinden yapılan bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Biz böyle büyük bir afet karşısında insanlarımıza herkesin yardım etmesi için tüm çağrılarımızı yaparken ve onlara destek verirken, Hatay´da büyük bir salgın olduğuna dair yalan bir açıklamada bulunuldu. Hatay genelinde yaşam alanlarını tamamına su veriliyor ve klorlama işlemleri yapılıyor" diye konuştu.
'TEMİZ SU, TUVALET VE DUŞ SIKINTISI YOK'
Hatay´daki depremzedelerin suya, temiz tuvalet ve duşa ulaşımı konusunda bir sıkıntı olmadığını kaydeden Çataklı, şunları söyledi:
"Enkaz alanlarının yoğun olduğu yerlerde de suya erişimin kolaylaştırılması için 448 çeşmenin yapımı tamamlandı. Bugüne kadar 616 TIR ile 15 milyon litre su dağıtımı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğabilecek ihtiyaç için gerekli planlama yapıldı. Bu kapsamda bir sıkıntımız görünmüyor. Kent genelindeki çadır ve konteyner kentlerde 3 bin 159 tuvalet, 1434 duş konteyneri kuruldu. Bunların da temizliği de 163 personelle düzenli olarak yapılıyor. Birçok belediye de bu konuda destek veriyor. Çadır ve konteyner alanlarında 1241 çamaşır makinesi, 840 kurutma makinesi kuruldu ve buralarda kalan afetzedelerimizin ihtiyaçları gideriliyor. Bu rakamlara sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan makineler dahil değil. Her geçen gün daha yüksek bir sayıya ulaşıyoruz."
'DEZENFEKSİYON VE İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'
Kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının 80 araç ve 237 personelle devam ettiğini belirten Çataklı, "Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla tüm çalışmalar titizlikle yerine getiriliyor. Uzman ekiplerce yemeklerden alınan numuneler, frigo araçlarda 3 gün muhafaza ediliyor. Gerek kamu kuruluşları, gerek belediyeler, gerek sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler bu kapsamda çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Bununla birlikte Hatay´da il düzeyinde vaka sayıları, geçen yıla benzer düzeydedir ve herhangi bir salgın söz konusu değildir" dedi.
`GEREKLİ YASAL İŞLEMLER YAPILACAK´
Bölgede büyük bir salgının olduğuna dair iddiaların gerçek dışı ve provokasyon amaçlı olduğunu dile getiren Çataklı, "Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı gönüllüler iyi niyetli ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu iddia, bölgedeki çalışmalara gölge düşürmeye çalışan bir niyet taşıyor. Öncelikle bu açıklamaları yapan kişinin hekimliğinin sorgulanması gerekiyor. Kendisi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekir ki bu da yapılacak" ifadelerini kullandı.
`ANKARA´DAKİLER NASIL ULAŞAMADI, BİLEMİYORUZ´
Bakan Çataklı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş´ın, AFAD´a ulaşamadığı şeklindeki açıklamasına yönelik soruya ise şöyle cevap verdi:
"6 Şubat´ta büyük bir felaketi yaşadık. Ağırlıklı olarak 11 ilimiz ve onun dışında başka illerde de büyük hasarlar oluştu. Asrın felaketini yaşadık ve afetin olmasıyla birlikte 4´üncü seviye alarm durumu ilan ederek uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bununla birlikte 81 ilimizin valiliklerine yazı gönderip, tüm ekiplerin sevk edilmesini istedik. Bunun sonucunda deprem bölgesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin 636´sı ulusal, 181´i uluslararası sivil toplum kuruluşları, 10 binlerce gönüllü afet bölgelerine ulaşmıştır. Ankara´dakiler nasıl ulaşamadılar bilemiyoruz. Buradaki tüm ekipler canla başla çalıştılar ve hala da devam ediyorlar. Bir can bile kurtarmak için mücadele edilen yerlerde siyasetten daha önemli işler var. Bir an önce yaraların sarılması, insanların güvenli ve huzurlu hayatlarına dönmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Sel felaketlerini yaşandığı Adıyaman ve Şanlıurfa´da da çalışmalar sürüyor. Bu yaşananları siyasete çekmeye çalışmak ve siyasi malzeme haline getirmek, ne kadar doğru; kamuoyunun takdirine bırakıyor, Allah´a havale ediyoruz. Hiç olmazsa burada çalışan ekiplerin emeğine saygılı olunmasını bekliyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-18 17:26:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Hatay'da Afet ...
Hatay Valiliği "bölgede büyük bir salgın olduğu" iddiasını yalanladı:
YEREL HABERLER Hatay Valiliği "bölgede büyük bir salgın olduğu" ...
İskenderun'da şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER İskenderun'da şehitler ve depremde hayatını ...
Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor
YEREL HABERLER Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ...
"Türkiye'nin Ahisi", depremden etkilenen atölyesini onarıp tezgahın başına geçti
YEREL HABERLER "Türkiye'nin Ahisi", depremden etkilenen atölyesini ...
Binanın enkazında doğum yapan kedinin yavruları sağ çıkarıldı
YEREL HABERLER Binanın enkazında doğum yapan kedinin yavruları sağ ...
Hatay'daki kültür varlıklarını kurtarma çalışmalarına üniversitelerden öğrenciler de katılıyor
YEREL HABERLER Hatay'daki kültür varlıklarını kurtarma çalışmalarına ...
Hatay'da ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası
YEREL HABERLER Hatay'da ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası
Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü
YEREL HABERLER Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı ...
Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı
YEREL HABERLER Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet ...
Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi
YEREL HABERLER Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek ...
1999 depremini yaşadı, gittiği Hatay'da depremzedelerin 'Serkan Ağabeyi' oldu
YEREL HABERLER 1999 depremini yaşadı, gittiği Hatay'da ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 6 ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz (3)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü"nü inceledi:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk Şampiyon ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını ...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da askerleri ve çadır kenti ziyaret etti
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da askerleri ve ...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde konuştu:
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'da Afet ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin acısını ...
Sağlık çalışanı Alman karı koca Hatay'da gönüllü hizmet veriyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı Alman karı koca Hatay'da gönüllü ...
Depremden etkilenen Hatay'da cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay'da cuma namazı kılındı
Hatay'da gelenek yaşatıldı; depremin 40'ıncı gününde 'hırisi' pişirildi
YEREL HABERLER Hatay'da gelenek yaşatıldı; depremin 40'ıncı gününde ...
Hataylı depremzedeler kayıplarına rağmen umutlarını yitirmedi
YEREL HABERLER Hataylı depremzedeler kayıplarına rağmen umutlarını ...
Depremzede gönüllüler acılarına rağmen yardımlarını aralıksız sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremzede gönüllüler acılarına rağmen yardımlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.