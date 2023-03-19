Hatay´da zarar tespit çalışması yapan ekip, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyor



Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´da depremlerde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki zarar tespit çalışmaları, çeşitli kentlerin defterdarlıklarından gelen ekiplerce yapılmaya başlandı. Ankara Defterdarlığı´ndan gelen bir ekip, çalışmalarına zaman zaman ara verip, bina enkazda çıkan kedileri besledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki iki depremin ardından 20 Şubat´ta iki deprem daha meydana gelen Hatay´da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Depremlerden en çok etkilenen Antakya ve Defne ilçelerinde de binlerce bina yıkıldı, hasar almayan yapı neredeyse kalmadı. Bir yandan ev, iş yeri ve araçların hasar tespit başvuruları yapılırken, diğer yandan da yıkılan evlerdeki zarar tespit çalışmalarına başlandı. Çeşitli kentlerin defterdarlıklardan gelen ekipler, yıkılan ya da ağır hasar alan evlerdeki eşyaların değerleri ve depremzedelere yapılacak desteklerin belirlenmesi için enkazda tespit çalışması yaptı.

SIRT ÇANTALARINDA MAMA, ÇİKOLATA VE OYUNCAK

Bu kapsamda Ankara Defterdarlığı´ndan gelen bir ekip, sırt çantalarına kedi ve köpek maması, depremzede çocuklar için de çikolata ve oyuncak koydu. Ekip, Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi´ndeki çalışmalarına zaman zaman ara verip, gönüllü olarak sokaktaki kedileri besledi. Ekibin çağırmasıyla bina enkaz arasından çıkan kediler, plastik kaplara konan mamaları yedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR

2023-03-19 09:54:28



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