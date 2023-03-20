İskenderun'da denizin yükselmesi sonucu su baskını

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Ufuk AKTUĞ/ İSKERDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı yollar, evler ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde deniz yükseldiği İskenderun'da denizden kaynaklı su baskını yaşandı. Denizin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Çay Mahallesi'ndeki caddeler su altında kalırken, iş yerleri ve evlerde de baskınlar meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde balıkçı barınağındaki çökmelerin su baskınlarına yol açtığını savunan mahalleliler, yetkililerden yardım istedi. Öte yandan su baskınlarının yaşandığı caddelerin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-03-20 00:22:15



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