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Gölcük depremini yaşayan mühendis, depremzedelere yardım için 46 saatlik gemi yolculuğu yaptı

DHA

Gölcük depremini yaşayan mühendis, depremzedelere yardım için 46 saatlik gemi yolculuğu yaptı


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı öğrenci yurdunda, şef ve gönüllülerin katılımıyla kurulan aşevinden, her gün binlerce depremzedeye yemek dağıtımı sürüyor. Çalışmalara destek olmak için İzmir´den 46 saatlik gemi yolculuğuyla İskenderun´a ulaşan ziraat mühendisi Zehra Gül Oğuz (30), 1999 Gölcük depremini yaşadığını belirterek, "Sezgilerime güvendim ve burada olmam gerektiğine inandım. Kısa süreliğine gelmiştim ancak burayı gördükten sonra hiçbir şey olmamış gibi dönemezdim" dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait KYK yurtları, depremzedelerin kullanımına açıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Muhyiddin İbni Arabi Erkek Öğrenci Yurdu da bakanlığın desteğiyle, şefler Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ tarafından depremzedelerin yemek ihtiyacının giderilmesi için aşevine dönüştürüldü. Türkiye´nin ve dünyanın dört bir yanından gelen çok sayıda gönüllünün de katılmasıyla, aşevi binlerce depremzedeye yemek dağıtmaya başladı.
`BURADA OLMAM GEREKTİĞİNE İNANDIM´
Düzce´nin Akçakoca ilçesindeki evlerinde 1999 yılındaki Gölcük depremini yaşayan Ziraat Mühendisi Zehra Gül Oğuz, depremi öğrenince İzmir´den gemiye binerek 46 saatlik yolculuğun ardından İskenderun´a ulaştı. Oğuz, "Hemen yola çıkmak istedim ancak ulaşım sorunu nedeniyle gelemedim. Gemiyle buraya ulaştıktan sonra yemek yediğimi hatırlıyorum. Ardından hemen temizlik ve sebze doğrama işlerine giriştim. Sayımız başta azdı ancak zamanla nüfus arttı ve daha sistemli çalışmaya başladık. Sezgilerime güvendim ve burada olmam gerektiğine inandım. Kısa süreliğine gelmiştim ancak burayı gördükten sonra hiçbir şey olmamış gibi dönemezdim. Burada olmak istiyorum ve devam edeceğim" dedi.
AKADEMİSYEN KADIN MUTFAĞA GİRDİ
Deprem olduğunu İstanbul´da öğrenen Boğaziçi Üniversitesi mezunu akademisyen Emel Kökrek (35) de sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından depremzedelere destek olmak için Hatay´a geldi. İlk gün mutfakta çalıştıktan sonra koordinasyon masasına oturan Kökrek, "Depremin ilk gününden beri bir şeyler yapmak istiyordum. Böyle bir fırsat olduğunu duyunca hemen hazırlanıp, evden çıktım. Depremzedelerin burada kalmaları, hayatlarına devam etmelerini ve burada yaşanabileceğini göstermek istiyorum. Burada olmaktan, bir işe yaradığım için gurur duyuyorum" diye konuştu.
`BİR ARAYA GELİNCE ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAPILIYOR´
Hataylılarla tanıştığı ve karşılıklı dayanışma içerisinde olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kökrek, "Depremzede arkadaşlarım da burada çalışıyor. İki haftalığına buraya gelmiştim. Umarım bundan sonra da afet bölgesi için bir şeyler yapmaya devam edebilirim. Döndükten sonra gönüllü çağrısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada devlet, millet ve sivil toplum kuruluşları bir arada. Bir araya gelince çok güzel şeyler yapılabildiğini gördüğüm için çok mutluyum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI
2023-03-20 10:07:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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