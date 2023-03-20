Çadırda kalan küçük Mehmet'in çağrısı karşılık buldu; kitaplarına kavuştu



Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/HATAY, (DHA)HATAY´ın merkez Antakya ilçesinde, depremde ağır hasar gören evine dönemediği için, ailesiyle birlikte bir ortaokulun bahçesindeki çadırda kalan kalan ilkokul 4´üncü sınıf öğrencisi Mehmet Sefa Keser´in (10), `Kitap istiyorum´ çağrısı karşılık buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Mehmet Sefa´ya kitap yollayıp, telefonda görüntülü konuştu.

Antakya´nın Tanışma Mahallesi´nde yaşayan Sultan Keser´in (35), eşi ve 6 çocuğuyla birlikte yaşadığı evi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Keser de hasarlı evlerine dönemeyen diğer depremzedeler gibi, ailesi ile birlikte çadıra yerleştirildi. Keser ailesi, Tanışma Ortaokulu´nun bahçesine kurulan çadırda yaşamaya başladı. Depremlerin ardından eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle, ailenin 6 çocuğu da çadırda kendi imkanlarıyla derslerine çalışmaya başladı. Sultan Keser´in ilkokul 4´üncü sınıfa giden oğlu Mehmet Sefa Keser, kitap istediğini öğretmenine iletti. Öğretmeni aracılıyla çektiği bir görüntüyü sosyal medyada paylaşan Mehmet Sefa Keser, oyuncak, yiyecek, giysi yerine yetkililerden kitap istedi. Mehmet Sefa, "En büyük hayalim bilim insanı olmaktı. Bunun için çok çalışıyordum. Matematiği çok seviyordum. Deprem olunca eğitimimiz kısıtlandı. Kitap istiyorum" dedi.

KİTAP KOLİLERİNİ HEYECANLA AÇTI

Mehmet Sefa Keser´in, sosyal medya üzerinden yaptığı kitap çağrısını duyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok sayıda kitap gönderdi. Çadıra ulaşan kitap kolilerini heyecanla açan Mehmet Sefa, büyük sevinç yaşadı. Ayrıca Aktaş ile görüntülü konuşan Mehmet Sefa, kitaplar için teşekkür etti. Aktaş ise Hatay´a geldiğinde Mehmet Sefa´yı ziyaret edeceğini ve eğitimine destek vereceğini söyledi.

Mehmet Sefa Keser, "Kitap ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Bugün de bana kitaplar geldi. Çok teşekkür ederim. Başkan ile konuştum ve çok mutlu oldum. Kitaplarla derslerime çalışacağım. Her gün için bir ders programı hazırlayacağım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2023-03-20 10:09:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.