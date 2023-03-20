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Arsuz´da limon dalında kaldı; perakendeciler hasat için seferberlik başlattı

DHA

Arsuz´da limon dalında kaldı; perakendeciler hasat için seferberlik başlattı


Anıl ATAREser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)HATAY´da depremlerle birlikte gıda perakendecilerinin binaları da yıkılınca, Arsuz ilçesinde limon dalında kaldı. Hasadın sürmesi ve üreticilerin desteklenmesi için Güvenilir Ürün Platformu ve Gıda Perakendecileri Derneği `Hasat ve Ekim Seferberliği´ başlattı. Arsuz ilçesine gelerek inceleme yapan Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Amacımız, ürünlerin olabildiğince bedeliyle buradan çıkmasını sağlamak ve üreticilerin bir kayıp yaşamamasıdır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen iki depremin ardından 20 Şubat´ta iki deprem daha olan Hatay´da çiftçiler de büyük zarara uğradı. Hatay'da perakendecilerin iş yerleri de yıkılınca, yılda yaklaşık 200 bin ton üretim yapılan Arsuz ilçesinde limonlar dalında kaldı. Limon ve diğer narenciyelerin hasadının sürmesi için Güvenilir Ürün Platformu ile Gıda Perakendecileri Derneği `Hasat ve Ekim Seferberliği´ adıyla bir kampanya başlattı. Ülkenin dört bir yanındaki perakendeciler, bu ürünleri değerini koruyarak satın almak için girişimde bulundu. İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Ahmet Özer, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ile beraberindekiler ilçedeki üretim sahalarını inceleyip, üreticilerle bir araya geldi.
Saha çalışmasının ardından Nazım Hikmet Kültür Merkezi´nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkan Vekili Ahmet Özer, bölgedeki çiftçilere maddi ve manevi destek sağlamak için çalışma yaptıklarını belirterek, "İstanbul´da bu konuyu bundan sonra daha sıkı gündeme getirip, deprem bölgelerindeki ürünlerin satış, dağıtım ve pazarlanmasını sağlamak adına çalışacağız. İnşallah bir faydamız dokunur" dedi.
`BURAYA AYRI BİR İHTİMAM GÖSTERİLMELİ´
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise deprem bölgelerindeki tedarikçilerle iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, "Amacımız, ürünlerin olabildiğince bedeliyle buradan çıkmasını sağlamak ve üreticilerin bir kayıp yaşamamasıdır. Çünkü üreticilerin bir sonraki döneme ekim yapabilir halde olması gerekiyor. Eğer bu süreci doğru yönetmezsek, gelecek yılı da riske atabiliriz. Özellikle limon ve maydanoz olmak üzere bölgeden alımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Fakat Arsuz ilçesi, limon konusunda sadece iç tüketime değil, ihracata yönelik üretim yapıyor. Yani ortalama 80-100 bin ton limonun ihracata gitmesi gerekiyor. Mutlaka ihracatçıların, buraya ayrı bir ihtimam göstermesi gerekiyor" diye konuştu.
`ÜRÜNLER AYRI RAFA KONUYOR´
Deprem bölgelerindeki ürünlerin alımı konusunda çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özpamukçu, "Şu ana kadar 30 ila 40 TIR mal çekimi yaptık. Mağazalarımız ve perakendecilerimiz de buradan gelen ürünleri ayrı bir rafa koyuyor. Deprem bölgesinden gelen ürünlere ayrı bir yaklaşım var. Zincir marketler buradaki ürünlerde gerekirse karlarını düşük tutacaktır. İyi niyetli bir gayret içerisindeyiz" ifadesini kullandı.
Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven de ilçenin tarım ve turizmle geçimlerini sağladığını dile getirerek, depremde büyük yara alan üreticilerin desteklenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAREser PAZARBAŞI
2023-03-20 18:16:45

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