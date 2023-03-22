Hatay´da ağır hasarlı 3 binanın kontrollü yıkımı kamerada

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay´ın Antakya ilçesinde ağır hasar gören 2´si 8 katlı, diğeri 5 katlı 3 apartman, kontrollü biçimde yıkıldı. Yıkım anları dron ile havadan görüntülendi.
Hatay´ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. General Şükrü Kanatlı Mahallesi Atatürk Caddesi´nde bulunan ve çökme ihtimali bulunan Asi Apartmanı´nın 8´er katlı 2 bloğu ile yine aynı mahalledeki 5 katlı Yılmaz Apartmanı'nın yıkımı için harekete geçildi. Yıkım için gerekli izinlerin alınmasının ardından, polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.
3 bina, iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anları ise dronla havadan görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2023-03-22 09:50:00
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