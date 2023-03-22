Sağlık Bakanı Koca'dan tahliye açıklaması



Nuri PİRYusuf KANTARLI/HATAY, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ve Ankara'daki bazı hastaneler ve bölümlerin tahliye edilerek, taşındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, deprem bölgesinde koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin hakkıyla sürdürülmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bin 64 aile sağlığı merkezinin faal hale getirildiğini anlatan Bakan Koca, çadır kent, konteyner kent gibi toplu yaşam merkezlerinde 176 birinci basamak sağlık ünitesinin hizmete alındığını anlattı.

'23 BİN 678 BEBEK DOĞDU'

45 günde 4 milyon 800 bin kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Yerleşik sağlık hizmeti imkanı bulunmayan yerlere sunulan mobil hizmet ziyaret sayısı ise 24 bin 500´ü geçti. Bu kapsamda 780 binden fazla kişinin ayağına gidildi. Afetin ilk gününden bugüne bölgede 23 bin 678 bebek doğdu. Bu zor günlerde dünyaya gözlerini açan bebeklerimizin yenidoğan taramaları, aşıları büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir. Aşılama düzeyimiz yüzde 98-99 seviyelerindedir. Bu oranın, afet bölgesi dışındaki bölgelerimizden daha yüksek olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİL

Salgın hastalıklara değinen Bakan Koca, "Yeni kurulan toplu yaşam alanlarında salgın riski muhtemel ancak önlenebilecek bir durumdur. Bu bakımdan, ilk günlerden itibaren halk sağlığı konusunda önemli tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz. Depremden hemen sonra, çalışmalarına başlayan Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonumuz, son toplantısını iki gün önce gerçekleştirdi. Bölgeden alınan verilerin titizlikle incelendiğini, tedbirlerin merkezi olarak planlandığını ifade etmek isterim. Salgın hastalık olduğu şeklinde bir tespitin, ancak ve ancak belirli kriterlerle yapılabileceği, kesinlikle unutulmamalıdır. Salgından ne zaman bahsedilebilir? Belirli bir yerde, belirli bir zamanda, beklenen vaka sayısından daha fazla vaka görülmesi veya daha önce ülkede görülmemiş olan bir hastalığa dair vakaların görülmesi ya da uluslararası sağlık tehdidi olarak kabul edilen bir hastalığa dair, vaka görülmesi halinde salgından bahsedilebilir. Bilindiği gibi, bölgedeki tüm illerimizden düzenli olarak numune alınıyor. 6 Şubat tarihinden itibaren incelenen ve farklı zamanlarda ishal şikayetiyle başvuran, hastalardan alınan numunelerde nörovirus, escherichia coli, rotavirus, campylobacter ve adenovirus gibi etkenler tespit edilmiştir. Bu etkenler, salgın tanımına uyacak şekilde, belirli bir yerde, belirli bir zaman aralığında, vaka kümelenmesi şeklinde ve beklenenden fazla sayıda değildir. Bir kez daha söylüyorum. Elimizde, salgın tanımıyla örtüşen, ona işaret eden veri kesinlikle yoktur. Dolayısıyla, açıkça ifade etmek isterim ki, deprem felaketini yaşamış illerimizin hiçbirinde şu ana kadar herhangi bir salgın söz konusu değildir" diye konuştu.

İÇME SUYU ANALİZLERİ

Bakan Koca, düzenli içme suyu güvenliğine yönelik analizler yaptıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Adıyaman´da şebeke suyunun halen içme suyu olarak kullanılması uygun değildir. Yapılan 2 bin 176 su analizinden 481´i uygunsuz sonuç vermiştir. Hatay´da, Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerimizde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması uygun değildir. Hatay´da yapılan 3 bin 861 su analizinin 517´si güvenli bulunmamıştır. Şanlıurfa´da ise merkez Haliliye, Eyübiye ve Karaköprü´de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Yapılan 6 bin 032 analizin 120´si uygunsuz bulunmuştur. Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasından kaçınalım. Bu konuda tekrar uyarıda bulunmak istiyorum: Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması için valilik ve kaymakamlıkların duyurularına uygun hareket edilmelidir. Risk almayalım, birbirimizi riske davet etmeyelim."

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ HASTANELERİN DURUMU

İstanbul ve Ankara´daki hastanelerin depreme dayanıklılık durumuna göre alınan tedbirleri aktaran Bakan Koca şöyle devam etti:

"Ankara´da daha önce riskli durumları gündeme gelen ve kadrosunu kısmen seyrelttiğimiz Dr. Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tahliye ediyoruz. Sami Ulus´un yerine yapılacak 300 yataklı, Dışkapı´nın yerine yapılacak 600 yataklı yeni hastaneler ile birlikte Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin yanına inşa edeceğimiz 600 yataklı hastane projelerimiz tamamlandı. 28 Nisan´da yapım ihalelerini gerçekleştireceğiz. İstanbul´da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa´ya bağlı Haseki Kardiyoloji Enstitüsü, Samatya´daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ayrılan mekanda hizmet vermeye devam edecektir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi´nin sağlık hizmet faaliyetini güvence altına alacak şekilde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi´ni kullanılacaktır. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin B ve C bloklarındaki kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk sağlığı ve hastalıkları klinikleri tahliye edilerek, Bahçelievler Devlet Hastanesi ve İstanbul Fizik Tedavi Hastanesi´ne taşınacaktır. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin B ve C bloklarında halihazırda yürütülmekte olan hizmetler, aynı kampüste bulunan Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin Prof. Dr. Asaf Ataseven ek binası ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi´nde sürdürülecektir. İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin ihtiyacını karşılamak için Gümüşsuyu ek binasında ilave kapasite oluşturulacaktır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2023-03-22 18:46:08



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