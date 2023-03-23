Bakan Koca, ilk sahurunu Hatay'da sağlık çalışanları ile yaptı

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HATAY, (DHA)-SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, HATAY'da görevli sağlık çalışanları ile birlikte ilk sahurunu yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, ramazan ayının ilk sahurunu Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da görevli sağlık çalışanları ile birlikte yaptı. Bakan Koca, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk sahuru, Hatay'da görevli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla yaptık. Depremi yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız da aramızdaydı. Sohbet konularımız arasında önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar da vardı" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2023-03-23 10:50:56



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